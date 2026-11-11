Espanha vive dia de greve geral e protestos por moradia antes das eleições

Os sindicatos destacaram a alta participação na primeira greve nacional de 24 horas realizada desde 2012 - (crédito: Thomas Coex/AFP)

Cerca de 120 mil pessoas se manifestaram nesta quarta-feira (11), em Madri, em um dia de greve geral contra a crise da habitação e a perda de poder de compra na Espanha, a menos de três semanas de eleições, nas quais o socialista Pedro Sánchez tentará a reeleição.

Os sindicatos destacaram a alta participação na primeira greve nacional de 24 horas realizada desde 2012, embora líderes empresariais tenham minimizado o número de pessoas que atenderam à convocação.

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Na capital espanhola, os manifestantes desfilaram pelo centro debaixo de chuva com cartazes em forma de casas e ao coro de "não temos lar".

A mobilização evidenciou o descontentamento social diante das eleições legislativas de 29 de novembro. Milhares de pessoas também foram às ruas em várias outras cidades do país, entre elas Barcelona.

María Piñana, uma microbiologista de 34 anos, marchou com um cartaz adornado com pedaços de gesso com a inscrição em catalão: "O teto está caindo na nossa cabeça por 1.387,2 euros" (R$ 8.558,19).

"Fizemos greve e viemos à manifestação porque não concordamos com os preços da habitação em Barcelona", explicou a mulher, que divide apartamento com outras duas amigas.

Ao final da manifestação, foram registrados alguns incidentes violentos na cidade. Grupos de manifestantes encapuzados atiraram objetos na polícia e queimaram contêineres de lixo, observaram jornalistas da AFP.

Para Jesús Pallarol, um aposentado de 71 anos, o problema da habitação persistirá independentemente de quem vencer as eleições. Embora "se mantenha o atual governo progressista ou não, ou venha o PP, a questão da habitação continuará lá. É como um elefante, não poderão escondê-la", afirmou na capital catalã.

Em Madri, Cristina Gorroño, funcionária de uma empresa de telefonia de 54 anos, também denunciou o elevado custo dos aluguéis.

"Os preços na Espanha subiram incrivelmente e não conseguimos pagar (o aluguel) com os salários que temos", lamentou a mulher em frente à Prefeitura de Madri, na praça de Cibeles.

- "Um fracasso" -

A greve começou pela manhã com bloqueios viários em diferentes pontos do país e provocou alterações no transporte público e cancelamentos de voos, especialmente em Barcelona.

"A adesão é importante, muito alta em alguns territórios, um pouco mais baixa em outros. Muito importante na indústria, nos setores estratégicos do nosso país", avaliou Unai Sordo, secretário-geral das Comissões Operárias, um dos principais sindicatos do país, assegurando que "a satisfação é total".

Mas, para a CEOE, a principal organização patronal espanhola, a paralisação foi "um fracasso".

"Com a informação disponível no meio da tarde, podemos falar de uma greve com níveis mínimos históricos em termos setoriais e territoriais. Definitivamente, [podemos falar] de um fracasso", assinalou em um comunicado conjunto com a Confederação Espanhola da Pequena e Média Empresa (CEPYME).

- Onda de protestos -

Os principais sindicatos convocaram esta greve no rastro dos protestos pelo acesso à moradia neste outono boreal.

O estopim foi o despejo de seu apartamento, em setembro, de Maricarmen Abascal, uma aposentada madrilenha de 87 anos, que faleceu poucos dias depois.

As reivindicações "são contra todos os governos, contra a patronal e contra os rentistas", declarou Alicia del Rio, porta-voz do Sindicato de Inquilinas, associação-chave por trás da mobilização e de ações como o acampamento que ocupou durante cinco semanas a Portas do Sol, em Madri.

Ao fracassar na tentativa de validar no Parlamento um pacote de medidas sobre habitação, o presidente do governo, o socialista Sánchez, antecipou as eleições, inicialmente previstas para 2027.

Apesar de tudo, seu Executivo prevê aprovar na quinta-feira parte dessas medidas no órgão que exerce as funções de Parlamento, dissolvido em razão da convocação eleitoral.

A mobilização da greve geral tem sido muito criticada pela direita e pela extrema direita. A greve é "tudo menos geral", avaliou, nesta quarta-feira, Elías Bendodo, vice-secretário de Política Autonômica do Partido Popular (PP, direita), cuja legenda já anunciou que revogará os decretos sobre a habitação se chegar ao poder.