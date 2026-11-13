Texas executa homem condenado por matar três crianças após 20 anos

O Texas executou John Allen Rubio, de 46 anos, na noite de quinta-feira, na Penitenciária Estadual do Texas em Huntsville. - (crédito: Departamento de Justiça Criminal do Texas)

O Texas executou John Allen Rubio, de 46 anos, por injeção letal na Penitenciária Estadual em Huntsville, situada a cerca de 110 quilômetros ao norte de Houston. O Departamento de Justiça Criminal do Texas confirmou a morte às 18h47, no horário padrão do centro, por meio de comunicado enviado à "UPI".

O homem de Brownsville foi o oitavo condenado executado no estado neste ano e a 37ª pessoa a receber a pena capital no país no mesmo intervalo. Horas antes, o estado de Oklahoma executou James Pavatt.

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Condenação e motivação dos crimes

A condenação ocorreu pelo assassinato a facadas e decapitação de três crianças em 11 de março de 2003: sua filha de dois meses e outros dois filhos de sua companheira, de 1 e 3 anos. A parceira, Maria Angela Camacho, declarou-se culpada e recebeu três penas de prisão perpétua simultâneas por envolvimento no crime.

Documentos judiciais apontam que o casal vivia em situação de sem-teto intermitentemente e agiu em meio a dificuldades financeiras. A promotoria sustentou essa condição financeira como a motivação dos homicídios. Rubio alegou que uma doença mental o levou a crer que espíritos malignos possuíam as crianças.

Recursos nos tribunais

A Justiça anulou a condenação inicial em 2007 devido à admissão indevida das declarações de Camacho. Em 2010, um novo julgamento condenou Rubio por homicídio qualificado e determinou a sentença de morte.

Em agosto, Rubio e LeJames Norman, executado em setembro, pediram a um juiz distrital do Condado de Travis a proibição do uso de pentobarbital nas injeções letais. Os réus argumentaram que o estoque estadual estava vencido ou sem confiabilidade. A corte distrital arquivou a ação por ausência de jurisdição. O tribunal de apelações negou o recurso em 9 de novembro, e a Suprema Corte do Texas recusou intervir em 11 de novembro.

A execução avançou após o tribunal de apelações estadual rejeitar o último recurso de Rubio. A defesa sustentava que o estado violou o devido processo legal ao utilizar "testemunho falso e enganoso" de um psiquiatra a respeito da saúde mental do réu.

Rubio agradeceu ao Texas pelo aprendizado sobre Deus e o perdão em sua declaração final, enviada à "UPI". "Eu o conheci melhor através das aulas que fiz. Não sou mais a mesma pessoa que era antes. Não sou mais ingênuo em relação ao que o mundo considera certo ou errado. Sei o que Deus queria para mim e tenho tentado viver de acordo com isso", afirmou.

Ele também pediu desculpas aos familiares de Camacho. "Sinto muito que isso tenha acontecido, não precisava ter acontecido, mas aconteceu. Não posso mudar o passado, mas posso dizer que minha vida vai acabar e estarei com Deus, mas isso não vai te fazer feliz", declarou. Rubio completou sua manifestação com um pedido: "só espero que você possa conhecer o amor de Deus, que perdoa tudo, não importa o que aconteça."

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.