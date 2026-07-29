Flórida executa dois condenados em um único dia

James Aren Duckett e Dominick Anthony Occhicone, executados no mesmo dia na Flórida - (crédito: Florida Department of Corrections via AP)

A Flórida se tornou o primeiro estado dos EUA em quase uma década a realizar duas execuções em um único dia. As execuções por injeção letal ocorreram na Prisão Estadual da Flórida, após a Suprema Corte rejeitar os últimos recursos dos réus.

As execuções foram realizadas de forma consecutiva com apenas cinco horas de intervalo entre elas. James Aren Duckett, de 68 anos, foi declarado morto às 13h19 (horário do leste dos EUA). Ele era um ex-policial condenado pelo estupro e assasinato de Teresa McAbee, de 11 anos, em 1987.

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Um pouco mais tarde, às 18h13, Dominick Occhicone, de 80 anos, foi morto. Ele foi condenado pelo assasinato dos pais de sua ex-namorada, Raymond Artzner e Martha Artzner, em 1986. Ele se tornou o detento mais velho executado nos últimos tempos.

O governador Ron DeSantis transformou a câmara de execução da Flórida na mais movimentada do país no final de seu último mandato, alegando que muitas famílias esperaram tempo demais por justiça.

Em todo o país, o uso da pena de morte vinha diminuindo há duas décadas , mas esse número aumentou devido ao ritmo acelerado no estado. Desde o início de 2025, a Flórida realizou quase metade das execuções estaduais em todo o país.

Organizações de direitos humanos e líderes religiosos locais criticaram duramente a medida, apontando os riscos psicológicos para a equipe da prisão e questionando a severidade da punição aplicada a um idoso debilitado.

O governo estadual, por sua vez, justificou a aceleração dos processos afirmando que busca trazer encerramento e justiça para as famílias das vítimas, que aguardavam há cerca de 40 anos pelo desfecho.