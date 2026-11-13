MP do Paraguai acusa ex-presidente Peña de liderar associação criminosa

Se for considerado culpado, Peña poderá ser condenado a até 15 anos de prisão. - (crédito: Tomas Cuesta/AFP)

AfpO Ministério Público do Paraguai pediu nesta sexta-feira (13) a ampliação das acusações contra o ex-presidente Santiago Peña, a quem acusa de integrar uma associação criminosa com cinco dirigentes do Banco Central para proteger o Ueno Bank, cujo colapso precipitou sua destituição e prisão.

"A partir da Presidência da República, Santiago Peña Palacios teria atuado como chefe da estrutura", afirma um documento do Ministério Público ao qual a AFP teve acesso.

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Peña já responde a acusações de abuso de confiança e administração em benefício próprio no mesmo processo.

Um juiz deverá decidir se também aceita a acusação de associação criminosa. Se for considerado culpado, Peña poderá ser condenado a até 15 anos de prisão.

Investigações

A Justiça paraguaia conduz duas investigações paralelas. Uma delas está centrada nos dirigentes do Ueno Bank, dez dos quais estão presos. A outra investiga Peña e o ex-presidente do Banco Central do Paraguai (BCP) Carlos Carvallo, ambos em prisão preventiva.

Entre quinta e sexta-feira, o Ministério Público prendeu outros quatro funcionários que integravam a diretoria do BCP.

Segundo o Ministério Público, Peña, de 47 anos, teria liderado uma "estrutura organizada e hierárquica inserida no próprio aparelho estatal" para subordinar os mecanismos de controle financeiro do BCP aos interesses do Grupo Vázquez, proprietário do Ueno Bank.

O órgão sustenta que Peña teria mantido "reuniões clandestinas periódicas" de coordenação com Federico Vázquez, presidente do grupo.

A nova acusação também inclui Carvallo, o superintendente de Bancos Holger Insfrán, preso na quinta-feira, e três ex-integrantes da diretoria: Liana Caballero, Miguel Ángel Mora e Marco Aurelio González.

Segundo o Ministério Público, os funcionários teriam atuado de forma coordenada para ocultar as irregularidades financeiras do Ueno e permitir que continuasse captando depósitos, apesar dos alertas sobre sua insolvência.

Acusação

O Banco Central do Paraguai (BCP) decretou intervenção no Ueno Bank em 3 de novembro por graves problemas de solvência, deixando centenas de milhares de clientes sem acesso a seus depósitos.

Peña é acusado de utilizar sua influência para favorecer o Ueno, em cujo grupo controlador teve ações até 2025.

Ele também é acusado de injetar milhões em recursos públicos na instituição e de ocultar ou minimizar seus problemas, apesar de ter recebido alertas sobre empréstimos irregulares e riscos de insolvência.

O BCP informou à AFP na quinta-feira que já devolveu, por meio de um fundo de garantia, a totalidade das economias a 80% dos 1,8 milhão de depositantes do Ueno.

No entanto, a maior parte do dinheiro depositado continua sem aparecer, incluindo mais de 800 milhões de dólares (R$ 4,5 bilhões) em recursos públicos.

O Ministério Público paraguaio informou nesta sexta-feira que vários países encontraram fundos vinculados ao banco digital e que tomará medidas para solicitar seu congelamento. O órgão não especificou a quais países se referia.

Na segunda-feira, o Ministério Público havia anunciado o início de negociações informais com Estados Unidos, Luxemburgo e Argentina para rastrear e recuperar dinheiro do Ueno e de empresas vinculadas ao banco.

Peña foi destituído em 6 de novembro, por meio de um processo acelerado de impeachment no Senado. Seu vice, Pedro Alliana, deverá completar o mandato até 2028.