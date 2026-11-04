Presidente do BC do Paraguai renuncia em meio à intervenção e protestos

Policiais de guarda do lado de fora de uma agência do Ueno Bank durante protesto - (crédito: Daniel Duarte/AFP)

A pressão sobre a condução da crise do Ueno Bank levou o presidente do Banco Central do Paraguai (BCP), Carlos Carvallo, a apresentar sua renúncia nesta terça-feira (3/11). A decisão ocorreu a pedido do presidente Santiago Peña, após a suspensão das atividades da instituição financeira, que reúne cerca de 3 milhões de clientes e administra aproximadamente US$ 850 milhões em recursos públicos.

O caso provocou manifestações na capital paraguaia e passou a ser investigado criminalmente, com oito dirigentes e ex-dirigentes do banco na mira da Justiça.

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A permanência de Carvallo à frente da autoridade monetária tornou-se alvo de questionamentos devido ao seu histórico profissional. Antes de assumir o comando do BCP, ele havia presidido o Ueno Bank até agosto de 2023, circunstância que alimentou críticas sobre a fiscalização das operações da instituição e suas ligações políticas.

Apesar da renúncia, o dirigente não deixará o posto imediatamente. Durante uma entrevista coletiva, ele esclareceu que pretende acompanhar os procedimentos de intervenção até que sejam concluídos. Segundo Carvallo, sua saída busca afastar o Banco Central e a Superintendência de Bancos das disputas políticas e midiáticas desencadeadas pelo episódio, de modo que os órgãos possam exercer suas atribuições sem interferências.

A crise atinge uma instituição que conquistou espaço no setor financeiro paraguaio por meio de sua expansão digital. Controlado majoritariamente pelo Grupo Vázquez, o Ueno passou a enfrentar dificuldades após surgirem suspeitas de concessão excessiva de empréstimos a empresas ligadas ao próprio conglomerado.

Os questionamentos sobre essas operações se refletiram no mercado financeiro, pressionando os títulos em dólares emitidos pelo banco, com vencimento em 2031, e os papéis da dívida soberana do Paraguai. A repercussão também colocou sob escrutínio a credibilidade do sistema financeiro nacional, considerada um dos fatores que ajudaram o país a atrair investimentos estrangeiros nos últimos anos.

Clientes protestam em busca devolução de depósitos

O temor de perder o dinheiro depositado no Ueno levou correntistas e aposentados a organizar manifestações em Assunção. Na terça-feira, centenas de pessoas se reuniram no centro histórico da cidade, enquanto outras procuravam atendimento nas agências bancárias, que permaneceram fechadas.

De acordo com o jornal paraguaio ABC Color, os protestos nas proximidades do Panteón Nacional de los Héroes começaram pacificamente, mas terminaram em confrontos quando parte dos manifestantes tentou avançar em direção ao Congresso Nacional. A movimentação provocou correria e enfrentamentos com a Polícia Nacional.

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A mobilização também alcançou a Mburuvicha Róga, residência oficial de Santiago Peña, do Partido Colorado. Diante do imóvel, manifestantes responsabilizaram o governo pela situação e exigiram garantias de que os valores aplicados na instituição seriam recuperados integralmente. Alguns participantes chegaram a defender a responsabilização criminal e a prisão do chefe de Estado.

Correntistas do Ueno Bank entram em confronto com a polícia durante protesto após a intervenção do Banco Central do Paraguai na instituição, em Assunção, em 3 de novembro de 2026 (foto: Daniel Duarte/AFP)

Entre os recursos que motivam maior preocupação estão os depósitos do Instituto de Previsión Social (IPS) e de fundos de aposentadoria. O bloqueio das contas também afetou beneficiários que recebem seus pagamentos pelo Ueno, ampliando a cobrança por esclarecimentos sobre a continuidade dos repasses.

O Banco Central assegurou que os pagamentos aos aposentados serão preservados e procurou conter os receios de uma crise mais ampla. Segundo a autoridade monetária, a intervenção tem caráter preventivo e busca proteger os correntistas, sem que os problemas identificados no Ueno representem uma ameaça ao restante do sistema bancário paraguaio.

A legislação do país prevê que o Fundo de Garantia de Depósitos cubra valores de até 75 salários mínimos por cliente e instituição financeira. O limite corresponde a aproximadamente 228,3 milhões de guaranis, equivalentes a R$ 210 mil. A proteção, entretanto, não elimina as preocupações dos depositantes que reivindicam o ressarcimento integral de seus recursos.

Suspeitas de irregularidades ampliam crise

A situação financeira do Ueno levou o Banco Central a adotar, na segunda-feira (2/11), uma medida aprovada por unanimidade: a abertura de um procedimento de resolução bancária. A decisão foi tomada depois que uma avaliação identificou uma queda acentuada no índice de solvência da instituição, que havia atingido um patamar inferior à metade do mínimo legalmente exigido.

Na prática, a medida interrompeu as operações do banco e impediu temporariamente os clientes de movimentar seus depósitos. Desde então, interventores nomeados pela Superintendência de Bancos trabalham na avaliação do patrimônio da instituição, etapa necessária para definir como ocorrerá a restituição dos valores.

Além das providências administrativas, o Ministério Público paraguaio solicitou a abertura de uma investigação criminal para esclarecer as circunstâncias que levaram à crise. A Justiça também determinou a prisão de oito dirigentes e ex-dirigentes do Ueno Bank, incluindo o presidente da instituição, Juan Manuel Gustale, e o empresário Miguel Vázquez, ligado ao grupo controlador.