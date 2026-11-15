Aviões colidem em Miami um dia após paralisação nos EUA

Apenas dois passageiros precisaram de atendimento médico no local, ambos com ferimentos leves após o choque entre as asas - (crédito: Reprodução/X/Aviation News)

Um avião de carga da UPS e um jato comercial de passageiros da Copa Airlines colidiram na noite de ontem (14/11) na pista do Aeroporto Internacional de Miami, um dia após uma paralisação de voos nos Estados Unidos.

O acidente ocorreu por volta das 21h. A ponta da asa do Boeing 737 da Copa Airlines atingiu a extremidade da asa esquerda do Boeing 767 da UPS enquanto as duas aeronaves se deslocavam pelas pistas de taxiamento do aeroporto.

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Dois passageiros receberam atendimento de paramédicos do aeroporto após apresentarem ferimentos leves.

Leia também: O que se sabe sobre o apagão aéreo que cancelou 9 mil voos nos EUAO voo da Copa Airlines vinha da Cidade do Panamá, no Panamá, enquanto o voo da UPS se preparava para decolar rumo a Bogotá, na Colômbia.

Em nota, a Copa Airlines lamentou o ocorrido. "Reiteramos que a segurança dos passageiros e das tripulações é nossa prioridade. Cooperaremos com as autoridades nesta investigação", disse.

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A UPS também afirmou que está comprometida em trabalhar com as autoridades para determinar o que aconteceu. "A segurança de nossos funcionários e do público é nossa mais alta PR ioridade", sinalizou em nota.

A decisão de suspender os voos nos Estados Unidos na sexta-feira foi tomada após a substituição de um cabo de comunicação sobrecarregar partes do sistema que permite a comunicação de dados com as aeronaves. A causa da paralisação do tráfego aéreo no país, que afetou milhares de voos, foi divulgada em uma coletiva de imprensa em Washington ontem.

O chefe da Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês), Bryan Bedford, apontou que a agência descartou a possibilidade de um ataque cibernético como razão do problema e que o tráfego aéreo deve ser completamente restabelecido até o fim deste domingo.