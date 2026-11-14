O que se sabe sobre o apagão aéreo que cancelou 9 mil voos nos EUA

Passageiros aguardam no terminal do Aeroporto Internacional de Miami, em Miami, no dia 13 de novembro de 2026 - (crédito: Giorgio Viera/AFP)

O tráfego aéreo nos Estados Unidos foi restabelecido na noite de sexta-feira (13/11), depois de uma falha nos sistemas de comunicação e controle de voos provocar uma paralisação nacional que também afetou aeroportos de outros países. A suspensão durou mais de quatro horas e, embora as operações tenham sido retomadas às 22h15, no horário de Brasília, as autoridades americanas alertaram que os transtornos devem continuar nos próximos dias.

De acordo com a emissora norte-americana CNN, aproximadamente 9.132 voos foram cancelados e outros 7 mil sofreram atrasos ao longo da sexta-feira. O secretário de Transportes dos Estados Unidos, Sean Duffy, reconheceu que a retomada das decolagens não significa uma normalização imediata das operações, uma vez que a interrupção comprometeu a programação das companhias aéreas.

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"Levará algum tempo para normalizar a situação", afirmou.

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A decisão de interromper as decolagens em todo o território americano partiu da Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA), após a identificação de problemas que comprometeram a confiabilidade das informações utilizadas pelos controladores de tráfego aéreo.

O secretário de Transportes dos EUA, Sean Duffy, fornece uma atualização sobre a suspensão de voos na sala de imprensa da Casa Branca em Washington, DC, em 13 de novembro de 2026 (foto: Kent Nishimura/AFP)

Segundo Duffy, os primeiros sinais da falha foram identificados às 15h36, no horário local, quando surgiram "instabilidades nos sistemas de radar, comunicações e centros de controle". Os equipamentos responsáveis pelo encaminhamento de dados entre os sistemas passaram a apresentar informações contraditórias, o que levou a FAA a determinar a suspensão preventiva das partidas.

O secretário explicou que os roteadores ficaram "sobrecarregados com dados", provocando "inconsistências" nas informações transmitidas. Diante da gravidade do episódio, ele voltou a defender que o Congresso americano destine recursos à modernização da infraestrutura de controle aéreo do país.

A necessidade de atualização desses equipamentos já havia sido reconhecida pela FAA. Há poucas semanas, a agência anunciou o compromisso de substituir, até o fim de 2028, sistemas que ainda utilizam disquetes, tecnologia de armazenamento de dados amplamente empregada nas décadas de 1980 e 1990.

Falha teria começado após atualização de sistema

Uma atualização na rede privada de comunicação que conecta os sistemas de controle aéreo americanos pode ter desencadeado a paralisação, segundo informações obtidas pela emissora americana CBS.

Fontes ouvidas pela rede relataram que a infraestrutura passou por uma reinicialização durante o procedimento e apresentou problemas em seguida. O sistema é operado pela empresa L3Harris, que se apresenta como a "principal fornecedora" de tecnologias de comunicação para espaços aéreos avançados, além de desenvolver equipamentos militares e plataformas de comando e controle.

A companhia foi procurada, mas não respondeu ao pedido de posicionamento.

As autoridades americanas descartaram, por sua vez, a possibilidade de um ataque cibernético. Em entrevista a jornalistas na Casa Branca, o secretário de Segurança Interna, Markwayne Mullin, também negou qualquer relação entre a paralisação dos voos e a instabilidade global nos serviços da Microsoft, registrada desde quinta-feira (12/11).

O secretário de Segurança Interna dos EUA, Markwayne Mullin, fala sobre a suspensão das decolagens na sala de imprensa da Casa Branca (foto: Kent Nishimura/AFP)

Mullin procurou tranquilizar a população e afastar comparações com os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001. Segundo ele, o episódio desta sexta-feira foi provocado exclusivamente por problemas técnicos.

"Trata-se de uma interrupção nos serviços de telecomunicações", explicou. "Todos estão a salvo."

Aeroportos de diferentes países foram afetados

O impacto da suspensão ultrapassou as fronteiras americanas. A Eurocontrol, responsável pela coordenação do tráfego aéreo em 42 países, incluindo integrantes da União Europeia, Reino Unido e Ucrânia, informou que as operações com destino aos Estados Unidos haviam sido interrompidas.

Em território americano, aeroportos de grandes centros, como Nova York, Los Angeles, Miami, Atlanta, Houston, Las Vegas, Filadélfia e a região de Washington, confirmaram restrições nas operações.

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Dados do Flightradar24 apontaram que aproximadamente 3,1 mil aeronaves estavam em voo com destino a aeroportos dos Estados Unidos enquanto a ordem de suspensão permanecia em vigor.

A paralisação durou mais de quatro horas e superou a crise registrada nos Estados Unidos em janeiro de 2023 (foto: Giorgio Viera/AFP)

A paralisação também dificultou o desembarque de passageiros que já haviam chegado aos destinos. Em Los Angeles, um viajante relatou à CBS que sua aeronave precisou permanecer na pista porque o portão de desembarque estava ocupado por outro avião, impedido de decolar. Situação semelhante foi registrada em Austin, onde passageiros receberam orientação para "aguardar" dentro da aeronave.

A retomada ocorreu gradualmente. Por volta das 21h, no horário de Brasília, o Aeroporto Internacional de São Francisco já havia começado a liberar algumas partidas. Em comunicado, a administração informou que "voos com destino à região do Pacífico, incluindo locais no Havaí e na Ásia, já estão autorizados a partir".

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No Brasil, o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, confirmou ter recebido um alerta das autoridades americanas determinando que aeronaves com origem ou destino aos Estados Unidos permanecessem em solo até nova orientação. A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou que acompanhava a situação, mas não divulgou o número de voos afetados no país.

Paralisação supera duração da crise de 2023

A última suspensão nacional de decolagens nos Estados Unidos havia ocorrido em janeiro de 2023, após uma falha no sistema responsável por transmitir informações de segurança aos pilotos. Antes daquele episódio, uma medida semelhante havia sido adotada durante os ataques de 11 de setembro de 2001.

Cerca de 9.132 voos foram cancelados e outros 7 mil sofreram atrasos ao longo da sexta-feira (13/11) (foto: Giorgio Viera/AFP)

Em 2023, a suspensão durou uma hora e 52 minutos, com aproximadamente 9,5 mil voos atrasados e 1,3 mil cancelamentos. Desta vez, a interrupção ultrapassou quatro horas e provocou um número significativamente maior de cancelamentos.

Orientações aos passageiros brasileiros

Diante dos reflexos da crise, a Anac recomendou que passageiros com viagens programadas consultem diretamente as companhias aéreas para confirmar horários e verificar possíveis alterações nos itinerários.

A agência ressaltou que as empresas são obrigadas a manter os clientes informados sobre atrasos, cancelamentos e interrupções, além de fornecer assistência material gratuita conforme o período de espera no aeroporto. (Leia comunicado aqui)

Nos casos em que o atraso ultrapassar quatro horas, ou quando houver cancelamento ou interrupção do serviço, o passageiro poderá escolher entre reacomodação em outro voo, reembolso integral ou realização do trajeto por outro meio de transporte, quando aplicável.

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A Anac também destacou que a transferência para outra aeronave não pode gerar custos adicionais e deve priorizar a alternativa disponível mais próxima do horário originalmente previsto.

"Ressaltamos que a reacomodação é gratuita e deve ocorrer, em voo próprio ou de outra empresa aérea, na primeira oportunidade, ou seja, em um novo voo cuja data e horário sejam mais próximos do voo atrasado, cancelado ou interrompido."

Caso a opção oferecida não atenda às necessidades do viajante, a agência esclareceu que é possível escolher outra data para embarcar, desde que o voo seja operado pela companhia originalmente contratada e respeite o prazo de validade da passagem.









