Suspensão de voos nos EUA impacta decolagens em Guarulhos e Galeão

Aeroportos brasileiros monitoram impactos das restrições de voos com destino aos Estados Unidos - (crédito: Foto: Sidnei Barros/Prefeitura de Guarulhos)

A paralisação das decolagens em aeroportos dos Estados Unidos afeta operações no Brasil. A determinação da Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA) ocorreu após problemas de comunicação atingirem centros de controle de tráfego aéreo, sob a justificativa de "circunstâncias extraordinárias" e "razões de segurança". Técnicos investigam a ocorrência e não há previsão para normalizar os trabalhos.

No Aeroporto Internacional de Guarulhos, a GRU Airport recebeu alerta do Centro de Comando Federal de Aviação americano estabelecendo que aeronaves com origem ou destino no território norte-americano permaneçam em solo até novo aviso. A concessionária orienta os viajantes a consultar diretamente as companhias aéreas.

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Operações no Galeão

A concessionária Aena acompanha o cenário no Aeroporto Internacional do Galeão e aguarda posicionamento das companhias sobre quatro voos programados para a noite e a madrugada rumo aos Estados Unidos. A empresa recomenda conferir as informações do voo antes do deslocamento ao terminal.

A administradora esclareceu também que os aeroportos internacionais de Recife, Maceió e João Pessoa não contam com rotas para os Estados Unidos. As demais unidades operadas pela concessionária no país não realizam voos internacionais.

Regras da Anac e direitos do passageiro

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou que monitora os impactos nos trajetos entre os dois países. Segundo o órgão, voos internacionais com destino aos aeroportos americanos passam por avaliação individual.

"A Anac esclarece que está monitorando os voos entre o Brasil e os Estados Unidos em função das restrições de decolagens nos aeroportos americanos. Sobre os voos que partem daqui para lá, a Agência recomenda aos passageiros que busquem as companhias aéreas para verificar a situação do voo ou eventuais alterações", declarou a autarquia em nota.

As empresas aéreas precisam avisar imediatamente sobre atrasos, cancelamentos ou interrupções de serviço, mantendo passageiros informados sobre a previsão de partida. As companhias devem oferecer assistência material gratuita de acordo com a espera. Em interrupções ou atrasos superiores a quatro horas, a empresa deve conceder:

reacomodação gratuita no primeiro voo disponível, próprio ou de concorrentes;

reacomodação em data e horário da escolha do passageiro na mesma empresa aérea, dentro da validade do bilhete;

reembolso integral;

execução do serviço por outra modalidade de transporte.

Com informações da Agência Brasil.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.