"Vamos ser a representação daqueles que estão sendo oprimidos", afirmou Aguirre, de 46 anos - (crédito: AFP)

O médico e sindicalista Rafael Aguirre registrou nesta terça-feira (17) sua candidatura para disputar as eleições de fevereiro do próximo ano, nas quais o presidente Nayib Bukele buscará um terceiro mandato.

Com 80% de aprovação, graças à sua popular política de combate às gangues, Bukele é o favorito para permanecer no comando do país por mais seis anos, após uma controversa reforma constitucional que instituiu a reeleição por tempo indeterminado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

"Vamos ser a representação daqueles que estão sendo oprimidos", afirmou Aguirre, de 46 anos, após registrar sua candidatura no tribunal eleitoral pelo esquerdista Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional (FMLN, antiga guerrilha).

Aguirre, que lidera o Sindicato dos Médicos Trabalhadores do Instituto Salvadorenho de Seguridade Social, afirmou que sua candidatura é uma "representação" dos movimentos sociais. Ele participou de um ato acompanhado por veteranos da guerra civil (1981-1992).

"Sim, é possível", gritavam os presentes, em meio à música de batucada e às bandeiras vermelhas do partido.

Aguirre manifestou apoio ao regime de exceção, em vigor desde 2022 e que serve de base para o combate às gangues, durante o qual Bukele concentrou praticamente todos os poderes do Estado.

A medida permite detenções sem ordem judicial e tem sido questionada por organizações de direitos humanos, que denunciam prisões arbitrárias, tortura e mais de 500 mortes sob custódia do Estado.

O FMLN, que governou El Salvador entre 2009 e 2019, sofreu uma derrota contundente nas eleições de 2024, quando seu candidato à Presidência, Manuel Flores, obteve pouco mais de 6% dos votos, contra 84% de Bukele. O partido não tem representação no Legislativo.

As eleições presidenciais serão realizadas em 28 de fevereiro de 2027.

Bukele chegou ao poder em 2019 e rompeu três décadas de alternância entre o FMLN e a direitista Aliança Republicana Nacionalista (Arena). Antes, havia militado no partido de esquerda, do qual foi expulso em 2017.

O FMLN governou com Mauricio Funes (falecido em 2025) e Salvador Sánchez Cerén. Ambos terminaram exilados na Nicarágua em meio a processos por corrupção.

mp/axm/cjc/am