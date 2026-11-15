Milei confirma candidatura à reeleição na Argentina em 2027

Javier Milei oficializou a intenção de disputar um novo mandato durante evento na Casa Rosada neste sábado - (crédito: Divulgação/Presidência da Argentina)

O presidente da Argentina, Javier Milei, anunciou que disputará um segundo mandato nas eleições de 2027 e apresentou planos econômicos que pretende executar até 2031, caso permaneça no poder. A confirmação ocorreu no sábado (14/11), durante a inauguração de uma exposição dedicada a Manuel Belgrano, no Museu da Casa Rosada, em Buenos Aires.

Em meio ao discurso sobre os resultados de sua gestão e as perspectivas para os próximos anos, Milei afastou as dúvidas sobre suas intenções eleitorais. A declaração foi registrada na transcrição oficial divulgada pela Presidência argentina (Leia o comunicado aqui).

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"Para aqueles que dizem duvidar que estou buscando a reeleição: sim, estou buscando a reeleição", afirmou.

No poder desde dezembro de 2023, o presidente poderá concorrer a mais quatro anos de governo, conforme previsto na Constituição argentina, que permite uma reeleição consecutiva. Uma eventual vitória em 2027 garantiria sua permanência na Casa Rosada até dezembro de 2031.

A confirmação da candidatura ocorre em um momento de dificuldades econômicas e desgaste político para o governo, apesar das medidas adotadas para controlar a inflação e desregulamentar a economia. Eleito em 2023, Milei chegou à Presidência com a promessa de recuperar as contas públicas por meio de um programa de austeridade que ficou conhecido como "Plano Motosserra".

Planos econômicos até 2031

Entre as prioridades apresentadas para um eventual segundo mandato está a ampliação da presença argentina no comércio internacional. Milei afirmou que sua administração já conseguiu abrir mais de 500 mercados e mencionou acordos comerciais com os Estados Unidos, Singapura e países europeus.

A proposta é intensificar a integração econômica da Argentina nos próximos anos, com a expansão das negociações e a diversificação das relações comerciais.

"Nosso objetivo é chegar a 2031 comercializando com 90% do planeta", declarou.

O presidente também sinalizou que pretende dar continuidade à política de redução de impostos, uma das principais medidas defendidas por seu governo. Segundo ele, as projeções econômicas indicam que os cortes tributários poderão representar uma devolução de aproximadamente US$ 500 bilhões à população argentina ao longo do período.

Milei comparou a quantia ao valor da dívida do país e sustentou que novas reformas ainda serão necessárias para impulsionar a atividade econômica.

Com a candidatura confirmada, o presidente argentino passa a vincular a continuidade de seu programa econômico à possibilidade de conquistar mais quatro anos no poder, período em que pretende aprofundar as medidas de austeridade e ampliar a participação do país no mercado internacional.