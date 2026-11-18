Segundo o ICE, o ex-boxeador venezuelano permaneceu nos Estados Unidos além do prazo autorizado desde outubro de 2023 - (crédito: Reprodução/Instagram)

O ex-boxeador venezuelano Jorge Linares, de 41 anos, foi detido por agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês) no domingo (15/11), no Aeroporto Internacional de El Paso, no Texas. As autoridades norte-americanas alegam que o atleta permaneceu no país além do prazo autorizado, versão contestada por seus advogados, que sustentam que sua situação migratória está regularizada.

A detenção foi divulgada pelo próprio Linares, que recorreu à rede social X para relatar o ocorrido. Na publicação, o venezuelano afirmou ter sido preso na região da fronteira do Texas e demonstrou indignação com a abordagem.

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“Isso é uma loucura”, escreveu o ex-pugilista, que não voltou a se manifestar publicamente desde então.

Me tiene el ICE en el paso Texas. Que locura November 15, 2026

Segundo informações divulgadas pelo jornal britânico The Guardian, a porta-voz do ICE, Leticia Zamarripa, explicou que Linares entrou nos Estados Unidos em 26 de outubro de 2023, com autorização temporária de permanência. De acordo com o órgão, o prazo concedido ao atleta já havia expirado quando ele foi detido.

A defesa, entretanto, contesta a justificativa apresentada pelas autoridades migratórias. Em comunicado encaminhado ao jornal, o escritório de advocacia Wilner & O’Reilly, responsável por representar o venezuelano, assegurou que sua presença em território americano está dentro da legalidade e que ele não tem dificultado os procedimentos conduzidos pelos agentes.

“O Sr. Linares está legalmente presente nos Estados Unidos e tem cooperado plenamente com as autoridades”, declarou a equipe jurídica.

Os advogados também informaram que mantêm contato com o ICE e com o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos (DHS) para esclarecer a situação migratória do ex-boxeador e buscar uma solução para o caso o mais rapidamente possível.