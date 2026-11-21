As autoridades mexicanas capturaram, durante a madrugada deste sábado, 21, o principal chefe do cartel Fausto Isidro Meza Flores, conhecido como "El Chapo Isidro", no Estado mexicano de Sinaloa, o que resultou em uma onda de violência. Ele era um dos 10 mais procurados pela polícia federal dos Estados Unidos, o FBI.

O governo mexicano afirmou, em um relatório divulgado no início da manhã de sábado, que informações de inteligência do governo Trump ajudaram as autoridades a capturá-lo, mas forneceu poucos detalhes sobre como os dois países coordenaram a ação.

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Vídeos e fotos da cidade de Guasave, em Sinaloa, onde Meza Flores foi capturado, mostram civis gritando e fugindo de tiros durante um jogo de beisebol, além de carros queimados.