O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) e o FBI foram alvo de ataques cibernéticos, informou a imprensa americana na sexta-feira (20), em meio ao aumento das preocupações com uma série de falhas tecnológicas que afetam instituições estratégicas do país.
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Os incidentes foram noticiados inicialmente pela NBC News e pela CNN, respectivamente. Ainda não está claro se os casos estão relacionados nem quem são os responsáveis pelos ataques.
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Nas últimas semanas, grandes interferências tecnológicas afetaram os setores de transporte, comunicações e comércio eletrônico para milhares de usuários em todos os Estados Unidos. Uma rede ultrassecreta da Agência de Segurança Nacional (NSA) também foi atingida.
O presidente Donald Trump pediu à população que “relaxe”, enquanto as autoridades afirmam que os incidentes não estariam relacionados com atividades criminosas.
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O USDA informou a seus funcionários que um sistema utilizado para facilitar pagamentos a agricultores foi alvo de um ataque digital, informou a NBC News na sexta-feira, citando dois ex-funcionários.
Segundo essas fontes, os hackers poderiam utilizar o sistema de pagamentos como uma porta de entrada para acessar informações mais sensíveis.
O Departamento de Agricultura lida com "uma série de questões biológicas preocupantes" e, "se um adversário ou concorrente teve acesso a essas informações (...), poderia usar nossas próprias pesquisas contra nós", declarou um dos ex-funcionários.
Já a CNN informou na sexta-feira que o FBI foi alvo de um ataque hacker pela segunda vez desde setembro.
A agência federal investigou uma invasão ao Centro Nacional de Informações Criminais (NCIC) por supostos cibercriminosos, relatada à emissora, que citou duas pessoas familiarizadas com o caso.
O NCIC mantém um banco de dados nacionais de informações criminais que conecta forças de segurança federais, estaduais e locais.
“Todos os dias, agentes em todo o país dependem do NCIC para identificar foragidos procurados (...) e acessar informações que podem afetar diretamente a segurança dos agentes e do público”, afirmou um ex-funcionário do FBI à CNN.
A Casa Branca demitiu nesta semana seu chefe de cibersegurança, Sean Cairncross, à medida que aumentam as críticas sobre a sucessão de incidentes significativos envolvidos nos serviços tecnológicos do país.
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