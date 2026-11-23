Jerusalém — A ideia parecia despretensiosa ou ingênua: escrever cartas para um vizinho palestino fictício e explicar o próprio ponto de vista em relação ao direito sobre a terra e sobre o conflito árabe-israelense. O escritor americano-israelense Yossi Halevi, 73 anos, foi surpreendido ao receber uma série de mensagens de palestinos reais que iniciaram um debate sobre a abordagem do intelectual nas correspondências, as quais renderam o livro Cartas ao meu vizinho palestino, publicado no Brasil pela Editora Contexto. Em entrevista ao Correio, Halevi falou sobre o projeto e sobre as respostas dos palestinos. Ele defendeu que o caminho para a paz no Oriente Médio passa por educar judeus e palestinos a respeito da narrativa do outro. "A paz começa com cada um de nós, e ela tem início em um processo interno", afirmou.

Qual era o propósito do senhor ao escrever cartas a um vizinho palestino fictício?

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Quando escrevi as cartas a um vizinho palestino fictício, meu objetivo era, antes de tudo, explicar quem são os judeus, porque retornos para casa, por qual motivo consideramos essa terra nossa casa, uma terra que compartilhamos com outros povos. Eu buscava iniciar uma conversa baseada na premissa de que existem dois povos indígenas nesta terra; ambos pertencem a este lugar e ambos precisam chegar a um entendimento com seus vizinhos. Por isso, quis explicar um pouco da história do povo judeu, a nossa história, a nossa identidade e a razão de estarmos aqui. Acredito que o conflito, no fundo, gira em torno da questão da ancestralidade indígena do povo judeu — se o povo judeu pertence, de fato, a este lugar ou não. E, enquanto o outro lado não aceitar a permanência e a legitimidade da nossa presença aqui, não creio que a paz seja possível. Portanto, foi, na verdade, uma tentativa de chegar às raízes do conflito.

Que tipos de respostas o senhor recebeu dos palestinos?

Recebi muitas, muitas respostas — dezenas, centenas de respostas — de palestinos. E muitas delas, é claro, foram bastante negativas. Algumas foram muito duras. Mas fiquei comovido com as pessoas que me escreveram respostas longas e bem ponderadas, abordando com o que discordavam no meu livro, com o que concordavam e o que ficaram surpresas ao descobrir. E acabei criando laços com algumas dessas pessoas que responderam. Um ano depois — publiquei o livro em 2018 —, lancei uma edição de bolso nos Estados Unidos. Ela incluía as respostas dos meus vizinhos — um longo epílogo, ao qual dei o título de Cartas de palestinos ao seu vizinho israelense.

O que mais impressionou o senhor?

E a edição brasileira inclui esse epílogo. Fiquei muito comovido e impressionado com a disposição de alguns dos respondentes — não de todos, de forma alguma, mas de alguns — em realmente se debruçar sobre a contranarrativa. E era isso que eu estava tentando fazer no meu livro. Eu estava tentando me debater com a narrativa palestina, e convidando os palestinos a se debaterem com a narrativa judaica.

Na sua opinião, qual é a receita para uma coexistência harmoniosa entre israelenses e palestinos?

Considerando que a raiz do conflito reside na recusa do movimento nacional palestino em aceitar a legitimidade da presença israelense aqui — e, por outro lado, na recusa da direita israelense em aceitar a legitimidade de uma identidade nacional palestina distinta, que merece soberania sobre parte desta terra. Tenho a convicção de que o caminho para a paz passa por educar ambos os lados a respeito da narrativa do outro. Quem é o "outro" neste conflito? Nós conhecemos a nossa própria história, mas precisamos conhecer a história do outro. Bem, essa é apenas uma parte da questão. Existe, obviamente, um processo de paz bastante prático que precisa ocorrer, o qual implica que cada lado aceite o fato de que não terá o controle de todo o território entre o rio e o mar — ou seja, que, entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo, existe um outro povo, que também reivindica a terra. E precisamos, de certa forma, restringir a nossa reivindicação — torná-la mais limitada — a fim de acomodar a outra parte que também reivindica esse território no contexto deste conflito.

De que maneira Netanyahu representou um obstáculo a quaisquer esforços para promover a paz na região?

Bem, não creio que Netanyahu tenha impedido a paz com os palestinos. Acredito que, no passado, tivemos líderes israelenses — Yitzhak Rabin, Ehud Barak, Ehud Olmert — que estavam sinceramente dispostos a fazer a paz, mas não encontraram um parceiro para a paz do lado palestino. Não consigo pensar em nenhum outro movimento nacional que tenha rejeitado tantas propostas de paz quanto a liderança palestina. Portanto, não teria feito diferença se outra pessoa estivesse no cargo de primeiro-ministro. Netanyahu não impediu a concretização de uma possibilidade de paz que, na verdade, nem existia. O que Netanyahu faz — ao incentivar a expansão dos assentamentos e fortalecer, dentro de seu governo, elementos que defendem a anexação — é tornar muito mais difícil alcançar um acordo a longo prazo. Se, um dia, nos depararmos com uma liderança palestina que seja conciliadora e esteja disposta a fazer concessões, precisaremos garantir que Israel não tenha anexado o território. E Netanyahu nos aproximou da anexação.

Como é possível pôr fim à raiva e ao ressentimento e construir um futuro de paz e reconciliação?

Acredito que a paz começa com cada um de nós, e ela tem início em um processo interno.

Eu travo uma luta comigo mesmo; luto o tempo todo contra a raiva que sinto dos palestinos — por rejeitarem todas as propostas de paz, por acharem que podem nos destruir e por voltarem grande parte do mundo contra nós. Sinto muita raiva dos palestinos, mas, ao mesmo tempo, sinto empatia por eles. Por isso, espero que, em mim, a empatia seja mais forte do que a raiva. Partindo desse lugar de empatia, tento fazer o que está ao meu alcance para atuar como um agente de paz dentro da sociedade israelense. Toda sociedade precisa confrontar a si mesma; precisa parar de observar as falhas da outra e, de fato, olhar para as suas próprias falhas.

* O repórter viajou a convite da StandWithUs

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