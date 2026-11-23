Manutenção da Caesb interrompe abastecimento de água em endereços de Ceilândia - (crédito: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília)

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) realizará serviços de manutenção no sistema de abastecimento de água em Ceilândia, nesta terça-feira (24/11). O fornecimento será suspenso durante a execução do serviço, que deve ser feito das 9h às 20h.

Serão afetadas as seguintes áreas: Setor N Norte QNN 1; Setor M Norte EQNM 2/4 e EQNM 4/6; Setor N Norte EQNN 3/5 e EQNN 1/3; Setor N Norte QNN 5; Setor M Norte QNM 6, QNM 4 e QNM 2; Setor N Norte QNN 3; EQNM 08/06 e EQNN 05/07.

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O fornecimento de água será normalizado de forma gradual depois de finalizado o serviço. A Caesb reforça a necessidade de todo cliente ter uma caixa-d’água com capacidade correspondente ao consumo médio diário. Ela também orienta a população a fazer consumo consciente de água durante a execução dos trabalhos. Para mais informações, os interessados podem acessar o canal público da companhia, pelo telefone 115.