Com apenas 4 km de perímetro, a ilha recebeu cerca de 200 mil turistas em 2025, atraídos pelos cerca de 500 coelhos que vivem no local - (crédito: Atish Patel and Rie Kikuchi/AFP)

Ao pisarem uma ilha no oeste do Japão, os turistas gritam de alegria quando veem centenas de coelhos fofos. Mas poucos sabem que ali funcionou em tempos uma fábrica secreta de armas químicas do Exército Imperial japonês.

Também conhecida como “Ilha dos Coelhos”, Okunoshima tem um perímetro de apenas 4 km, mas recebe todos os anos milhares de visitantes que não largam a máquina fotográfica, atraídos pela população de coelhos.

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“Visitar a ilha era um sonho”, diz a canadiana Susan Balzer, de 67 anos. “Pode-se dar-lhes comida, eles vêm ter connosco. No nosso país nunca conseguimos chegar mesmo perto deles.”

Pensa-se que a população de coelhos começou com um pequeno grupo libertado por uma escola primária das redondezas nos anos 70 e que cresceu até aos cerca de 500 que existem hoje, com a ajuda de comida abundante e da falta de predadores.

Mas o ar fofo da ilha esconde uma história sombria.

Em 1929, o antigo Exército Imperial japonês construiu uma fábrica de armas químicas em Okunoshima, para tentar recuperar o atraso em relação à Europa, apesar das proibições internacionais adotadas depois da I Guerra Mundial.

Enquanto os coelhos saltitam pela ilha, que fica na região de Hiroxima, grandes estruturas envelhecidas de betão e tijolo, que serviram de centrais elétricas e de depósitos de gás venenoso, lembram o seu passado obscuro.

Muitos dos trabalhadores da fábrica sofreram de cancro e de outras doenças, segundo um monumento na ilha.

“Saber que muitas pessoas morreram por causa do gás que produziam fez-me perceber o trágico legado da ilha”, diz à AFP Eiji Tomari, um visitante de 69 anos.

“Ao mesmo tempo, fico contente por se ter tornado um sítio onde os coelhos podem viver em paz.”

“Turismo sustentável”



Como a produção de substâncias venenosas, incluindo gás mostarda e lewisite, era altamente secreta, as autoridades retiraram a ilha dos mapas japoneses. Ficou escondida até ao fim da II Guerra Mundial, em 1945, quando as forças de ocupação aliadas ordenaram a destruição da fábrica.

“Era algo que não podia ser revelado, não só aos cidadãos comuns, mas ao resto do mundo”, diz Kazuhito Takahashi, diretor do Museu do Gás Venenoso de Okunoshima. “Se a instalação tivesse sido exposta internacionalmente, o Japão, que na altura dependia muito das importações, podia ter enfrentado sanções”.

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Masayuki Yamauchi, um guia turístico de 82 anos, contou que os coelhos eram usados como cobaias em experiências, embora não haja provas de que os que hoje andam pela ilha descendam deles. “Espero que as pessoas conheçam essa história e usem essas lições para promover a paz no mundo”, disse.

Cerca de 200 mil pessoas visitaram a ilha em 2025, segundo a associação de turismo local.

Mas à medida que a fama da ilha se espalha nas redes sociais, alguns especialistas avisam que dar comida a mais aos coelhos está a prejudicar o ecossistema. Segundo um estudo publicado em julho na Journal of Ecotourism, javalis atraídos pela comida terão sido vistos a atacar os coelhos

“Para conseguir um turismo sustentável, é importante perceber o impacto de alimentar animais selvagens e pensar em como devemos interagir com eles”, diz Asami Ogura, professora associada do Kure College do Instituto Nacional de Tecnologia, num comunicado de imprensa sobre o estudo.

Segundo Ogura, os coelhos passam fome quando há poucos turistas. E, de tanto comerem, já afetaram a vegetação da ilha: arrancaram os ramos baixos e as folhas de muitas plantas.

Yamauchi considera situação trágica. “Haver cada vez mais coelhos não quer dizer que os animais estejam felizes. Se queremos que prosperem, os visitantes devem evitar alimentá-los de forma egoísta”.