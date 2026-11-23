Dezenas de milhares de fãs de mascotes se reuniram em uma cidade próxima a Tóquio neste sábado (21/11) para conhecer e interagir com mais de 200 personagens fofos em tamanho real que promovem cidades e empresas locais.
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Na terra da Hello Kitty e do Pokémon, os mascotes são usados para promover de tudo — desde prisões e ferrovias até empresas privadas —, e os mais populares chegam a alcançar status de verdadeiras celebridades.
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"É a primeira vez que venho a um evento como este, então estou bastante animada", disse Yuriko Okamori, de 51 anos, à AFP durante o encontro anual.
O encontro de mascotes é realizado na cidade de Hanyu desde 2010, e cerca de 220 personagens foram convidados para participar deste ano, segundo os organizadores.
Em um palco, um grupo de mascotes de animais dançava ao som de música pop animada enquanto uma grande multidão filmava com smartphones e batia palmas no ritmo.
Em outro ponto do evento, um popular mascote de pônei que representa a província de Gunma estava cercado por fãs ansiosos por selfies, enquanto um mascote de gato era empurrado em um carrinho para conseguir atravessar o local lotado.
O funcionário municipal Shogo Dei, que supervisiona o evento, afirmou que 80 mil pessoas compareceram ao encontro de dois dias no ano passado e que os organizadores esperam um público semelhante neste ano.
"Esses personagens mascotes locais que representam regiões fazem parte da cultura japonesa. Nosso objetivo é ajudar a revitalizar cidades por todo o Japão por meio desses personagens", disse Dei à AFP.
No Japão, os mascotes podem gerar milhões de dólares em receita caso façam sucesso, mesmo sem o reconhecimento global de grandes marcas de propriedade intelectual, como o Pikachu.
Outro personagem popular, Hikonyan — um gato mascote com capacete de samurai associado ao Castelo de Hikone, no oeste do Japão —, tem ajudado a atrair turistas para a região. O personagem chegou a receber cerca de 10 mil cartões de Ano Novo de todo o país em janeiro deste ano.
"Existem tantos personagens diferentes representando lugares distintos, e não é incomum ver até adultos carregando produtos de mascotes pendurados em suas bolsas", disse Okamori.
"Acho que isso é algo exclusivamente japonês."