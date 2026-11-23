Câmara aprova ajuste fiscal de Lula: por que pacote é tão polêmico e não deve ser suficiente, segundo economistas - (crédito: BBC Geral)

A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta segunda-feira (23/11) o texto-base do projeto de ajuste fiscal do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Foram 353 votos a favor, 128 contra e 5 abstenções.

O Projeto de Lei Complementar (PLP) 299/26 já tinha sido aprovado no Senado na semana passada. Após a votação dos destaques (sugestões de modificações no texto-base aprovado), o texto poderá seguir para sanção de Lula.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O projeto vem sendo chamado de "Plano Moretti" devido ao nome que vem liderando a proposta, Bruno Moretti, ministro do Planejamento e Orçamento. O governo aposta no PLP como uma resposta aos anseios do mercado financeiro sobre o desequilíbrio nas contas públicas, conforme Lula se prepara para assumir um quarto mandato em 2027.

Estima-se que o projeto tenha impacto de até R$ 56 bilhões. Entre outros pontos, o projeto prevê a limitação do uso de créditos tributários por empresas, uma maior margem de contingenciamento de despesas e uma revisão de parte dos incentivos fiscais que, segundo dados da Receita Federal, somaram R$ 490 bilhões (4,5% do PIB) em 2024.

Em praticamente todos anos desde 2014, o governo brasileiro registrou déficits primários (ou seja, gastou mais do que arrecadou) — com exceção de 2022, último ano do mandato de Jair Bolsonaro (PL).

Para 2027, o governo tem como meta um superávit primário (a diferença entre arrecadação e despesas, sem contabilizar os gastos financeiros, como pagamento de juros da dívida) de 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB).

Mas o mercado financeiro segue temeroso, configurando-se como um dos fatores que explica a forte desvalorização do real — a moeda que mais perdeu valor no mundo nas últimas semanas, levando o dólar a R$ 6 nesta segunda-feira.

"Avaliamos que as medidas vão na direção correta, mas, para melhorar as expectativas de forma mais duradoura, seria importante avançar em ajustes estruturais, com foco na trajetória das despesas públicas", disse Luíza Pinese, economista da XP, à BBC News Brasil antes da aprovação na Câmara.

Antonio Madeira, economista da consultoria 4intelligence, explicou que o PLP se concentra principalmente no orçamento de 2027, mas não contempla questões ligadas ao avanço das despesas obrigatórias, como Previdência e programas sociais. Com isso, aumenta a percepção de risco e a preocupação com o comportamento futuro da dívida pública entre agentes financeiros

Luiz Felipe Vital, chefe de Estratégia Macro e Dívida Pública da Warren Investimentos, também considerou a medida "muito aquém do que se esperava e de uma medida capaz de estabilizar a dívida pública".

Outro fator de desconfiança está na capacidade do governo de fazer um ajuste fiscal, ao mesmo tempo em que busca cumprir promessas de campanha feitas por Lula, incluindo reajustes no Bolsa Família, a extensão do programa Pé de Meia a universitários e o perdão a dívidas de Microempreendedores Individuais (MEIs).

Em entrevista à BBC News Brasil, a economista Laura Carvalho, professora da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo (FEA-USP), analisou que o PLP tem o objetivo de "resolver o problema do resultado primário". Mudanças mais profundas, como alterações no pagamento de benefícios sociais, precisariam de mudanças na Constituição.

"O plano [do governo] coloca o país em uma trajetória menos explosiva de dívida pública, mas para estabilizá-la, é outro pacote", afirmou Carvalho, apontando que pode haver no futuro novos projetos de ajuste fiscal.

"Não afasto a possibilidade de que outros ajustes e outras medidas [sejam adotadas], inclusive por meio de PECs. Esse plano é um primeiro passo para ancorar as expectativas e começar um governo. Pode incluir novas medidas arrecadatórias ou cortes de despesas, ou ambas, para gerar os espaços à agenda estrutural que o presidente Lula prometeu."

Além das críticas do mercado, propostas de ajuste fiscal desagradam aliados do governo e políticos do próprio PT — o que também gera pessimismo entre agentes financeiros.

O deputado federal petista Lindbergh Farias afirmou ao portal UOL na semana passada ter medo de que Lula fique "de braços amarrados" no próximo ano devido ao ajuste, principalmente se for conjugado aos juros altos e à redução nos investimentos.

"A gente pode estar colocando a economia em recessão. E recessão é crise política, é dificuldade de governabilidade para o presidente Lula. Eu estou fazendo isso porque quero muito que o governo do presidente Lula dê certo", afirmou o parlamentar petista, acrescentando que o governo sofreria uma "chantagem permanente" do mercado financeiro.