O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (TCU) emitiu uma representação para que a Corte investigue a falta de servidores e de recursos necessários dentro da Agência Nacional de Mineração (ANM). O pedido, feito pelo subprocurador-geral Lucas Furtado, cita reportagem do Correio Braziliense, da jornalista Rafaela Gonçalves, publicada na edição de ontem, que aborda o "colapso institucional" do órgão.
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A repórter cita um levantamento do Instituto Escolhas, concedido com exclusividade ao Correio, que aponta para um cenário preocupante na ANM. Segundo a pesquisa, a agência operou em setembro com 60% dos cargos vagos, além de cerca de 80% dos recursos previstos para o órgão bloqueados pelo governo federal. A situação indica uma situação insustentável para uma das agências reguladoras mais importantes do país.
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A ANM foi criada em 2017 e, mesmo com menos de dez anos de existência, tem o desafio de tratar sobre a política de minerais estratégicos, como as terras raras. O mesmo levantamento indica que há cerca de 68 mil processos em fase de requerimento de análise pendentes na agência. Em todo o país, são mais de 260 mil processos minerários na fila de espera para serem analisados pelo órgão regulador.
Para o subprocurador da Corte de Contas, a aprovação da Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos, no último mês de setembro, torna o quadro "ainda mais insustentável". "O país discursa sobre protagonismo global, sobre nióbio, grafita, lítio, terras raras e cobalto, sobre transição energética e cadeias produtivas de alto valor agregado, mas não consegue sequer analisar os processos que já estão parados na agência reguladora", sustenta.
Furtado ressalta, ainda, que não apenas os minerais críticos estão em risco com a situação da ANM, mas o "futuro do Brasil", e cita a necessidade de se industrializar, de agregar valor às próprias riquezas naturais, além da proteção à população e ao meio ambiente. "A omissão que se investiga não é apenas uma falha administrativa: é uma ameaça ao desenvolvimento nacional", conclui o subprocurador.