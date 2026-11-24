Agência operou em setembro com 60% dos cargos vagos, além de cerca de 80% dos recursos previstos para o órgão bloqueados pelo governo federal - (crédito: Divulgação/ANM)

O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (TCU) emitiu uma representação para que a Corte investigue a falta de servidores e de recursos necessários dentro da Agência Nacional de Mineração (ANM). O pedido, feito pelo subprocurador-geral Lucas Furtado, cita reportagem do Correio Braziliense, da jornalista Rafaela Gonçalves, publicada na edição de ontem, que aborda o "colapso institucional" do órgão.

A repórter cita um levantamento do Instituto Escolhas, concedido com exclusividade ao Correio, que aponta para um cenário preocupante na ANM. Segundo a pesquisa, a agência operou em setembro com 60% dos cargos vagos, além de cerca de 80% dos recursos previstos para o órgão bloqueados pelo governo federal. A situação indica uma situação insustentável para uma das agências reguladoras mais importantes do país.

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A ANM foi criada em 2017 e, mesmo com menos de dez anos de existência, tem o desafio de tratar sobre a política de minerais estratégicos, como as terras raras. O mesmo levantamento indica que há cerca de 68 mil processos em fase de requerimento de análise pendentes na agência. Em todo o país, são mais de 260 mil processos minerários na fila de espera para serem analisados pelo órgão regulador.

Para o subprocurador da Corte de Contas, a aprovação da Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos, no último mês de setembro, torna o quadro "ainda mais insustentável". "O país discursa sobre protagonismo global, sobre nióbio, grafita, lítio, terras raras e cobalto, sobre transição energética e cadeias produtivas de alto valor agregado, mas não consegue sequer analisar os processos que já estão parados na agência reguladora", sustenta.

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Furtado ressalta, ainda, que não apenas os minerais críticos estão em risco com a situação da ANM, mas o "futuro do Brasil", e cita a necessidade de se industrializar, de agregar valor às próprias riquezas naturais, além da proteção à população e ao meio ambiente. "A omissão que se investiga não é apenas uma falha administrativa: é uma ameaça ao desenvolvimento nacional", conclui o subprocurador.