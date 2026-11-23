Na segunda-feira (23/11), os 173 parlamentares eleitos foram recebidos pelo presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), no Salão Negro do Congresso Nacional - (crédito: Bruno Spada / Câmara dos Deputados)

Para marcar o início da 58ª Legislatura, a Câmara dos Deputados promove, a partir desta terça-feira (24/11), o Seminário de Ambientação Parlamentar. O evento tem como objetivo apresentar aos novos deputados os principais serviços, recursos e orientações necessários para o início das atividades legislativas.

Na segunda-feira (23/11), os 173 parlamentares eleitos foram recebidos pelo presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), no Salão Negro do Congresso Nacional.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia também: Ministério do Trabalho regulamenta escala 5x2 com dois dias de descanso semanal

De acordo com a Câmara, o seminário integra as ações de preparação para a posse e reúne diferentes unidades administrativas e legislativas da instituição. A iniciativa busca fornecer aos futuros deputados informações práticas sobre o funcionamento da Casa e a estrutura disponível para o exercício dos mandatos.

A programação inclui orientações sobre a atividade legislativa, a composição e a infraestrutura dos gabinetes, a gestão dos recursos parlamentares, os benefícios e serviços de apoio, a segurança institucional e as ferramentas de tecnologia e comunicação disponibilizadas pela Câmara.