Em 2025, cerca de 129 mulheres e meninas foram mortas por dia por parceiros íntimos ou familiares em todo o mundo - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A cada hora, cinco mulheres e meninas foram assassinadas, em média, por parceiros íntimos ou familiares ao longo de 2025. Em todo o mundo, aproximadamente 47 mil vítimas perderam a vida nessas circunstâncias, o equivalente a 129 mortes por dia. O número corresponde a cerca de 60% dos 78 mil assassinatos intencionais de mulheres e meninas contabilizados no período, segundo levantamento divulgado nesta terça-feira (24/11) pela Organização das Nações Unidas (ONU).

Os dados integram um relatório elaborado pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) e pela ONU Mulheres, publicado às vésperas do Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres, celebrado em 25 de novembro. O documento revela que a proximidade entre vítimas e agressores permanece como uma das principais características da violência letal de gênero, apesar dos esforços internacionais para combatê-la.

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A persistência desse cenário contrasta com a redução dos índices gerais de homicídio registrada em diferentes regiões do planeta. Nas Américas, por exemplo, a taxa de assassinatos caiu 23% entre 2010 e 2025, enquanto os feminicídios apresentaram uma diminuição de apenas 12% no mesmo intervalo. Na Europa, a diferença também foi expressiva: os homicídios recuaram 43%, mas a queda dos feminicídios ficou em 28%.

Para as Nações Unidas, a redução mais lenta das mortes de mulheres evidencia a dificuldade de enfrentar uma violência que, frequentemente, ocorre no ambiente familiar e é praticada por pessoas próximas das vítimas. Ao apresentar o levantamento, o UNODC chamou a atenção para a permanência desse padrão ao longo dos anos.

Em comunicado, o órgão destacou que “o lar continua sendo o lugar mais perigoso para uma mulher ou menina, um padrão que pouco mudou ao longo dos anos” (Leia o original no link).

África e Américas concentram maiores taxas

Embora os assassinatos cometidos por parceiros ou familiares sejam registrados em todas as regiões do mundo, a distribuição das vítimas apresenta diferenças significativas. A África permanece com a maior taxa de feminicídios dessa natureza, com 2,9 mortes para cada 100 mil mulheres.

As Américas aparecem na segunda posição, com 1,4 morte por 100 mil mulheres, seguidas pela Oceania, que registra uma taxa de 1,1. Ásia e Europa apresentam os menores índices entre as regiões analisadas, ambas com 0,6 morte por 100 mil mulheres.

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O levantamento ressalta que nenhuma região está livre desse tipo de violência. Mesmo nos locais onde os indicadores são mais baixos, os assassinatos de mulheres por pessoas com quem mantêm vínculos afetivos ou familiares continuam sendo um problema de segurança pública e de proteção dos direitos humanos.

As diferenças regionais também mostram que a redução geral da criminalidade violenta não é necessariamente acompanhada por uma diminuição proporcional das mortes motivadas por violência de gênero. Nas Américas e na Europa, a comparação dos últimos 15 anos demonstra que os avanços no combate aos homicídios foram mais expressivos do que aqueles observados na prevenção dos feminicídios.

Violência pode começar antes do assassinato

Outro ponto destacado pelas Nações Unidas é que o feminicídio raramente representa o primeiro episódio de violência sofrido pela vítima. Em muitos casos, a morte é precedida por agressões, ameaças e diferentes formas de abuso, que podem se prolongar durante anos sem uma intervenção capaz de interromper o ciclo de violência.

O relatório considera que parte desses assassinatos poderia ser evitada caso as situações de risco fossem identificadas e enfrentadas antes de sua escalada. Entretanto, a dificuldade de acesso a mecanismos de proteção e a ausência de denúncias ainda representam obstáculos para mulheres que vivem em contextos de violência.

Segundo o UNODC, muitas vítimas sequer conseguem recorrer às próprias redes de apoio, o que contribui para a continuidade das agressões e dificulta a responsabilização dos autores.

Ao abordar as barreiras enfrentadas pelas mulheres, a organização destacou que “a maioria das mulheres que sofrem violência física ou sexual nunca busca ajuda junto a familiares, suas comunidades ou autoridades”.

A falta de proteção também favorece a permanência dos agressores em liberdade, mesmo diante de episódios recorrentes de violência. Nesse contexto, o levantamento chama a atenção para a necessidade de identificar ameaças e abusos antes que resultem em mortes.

Os dados divulgados pela ONU indicam que, embora os homicídios tenham diminuído em diferentes partes do mundo, o enfrentamento da violência letal contra mulheres continua avançando em ritmo inferior. Para as organizações responsáveis pelo estudo, o histórico de agressões que antecede muitos feminicídios demonstra a importância de ampliar os mecanismos de prevenção e de proteção às vítimas.