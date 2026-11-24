Nos três primeiros meses de 2026, o Ligue 180 registrou 3.552 denúncias de violência vicária, volume equivalente à metade de todo o ano anterior - (crédito: SSP/SE)

O assassinato de filhos e familiares como forma de vingança contra mulheres passou a ter uma tipificação específica na legislação brasileira em abril deste ano, após uma série de crimes que expuseram essa modalidade de violência. Conhecida como vicaricídio, a prática voltou ao centro das discussões após a morte de Marllon Galdino dos Santos, de 19 anos, encontrado carbonizado em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. A polícia investiga se o jovem foi morto pelo ex-padrasto para atingir a mãe, que havia encerrado o relacionamento com o suspeito.

A violência vicária, conceito mais amplo que abrange agressões contra terceiros destinadas a provocar sofrimento à mulher, apareceu em 3.552 denúncias recebidas pela Central de Atendimento à Mulher — Ligue 180 apenas nos três primeiros meses de 2026. O número corresponde a 7,77% das 45.735 denúncias de violência registradas pelo serviço no período, segundo o Ministério das Mulheres.

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A proporção é superior à observada ao longo de 2025, quando foram contabilizadas 7.064 denúncias de violência vicária, equivalentes a 4,55% das 155.111 queixas recebidas pela central. Em apenas um trimestre, portanto, os registros dessa modalidade já alcançaram aproximadamente metade do volume de todo o ano anterior.

Os dados, entretanto, não representam exclusivamente casos de assassinato. As estatísticas abrangem diferentes manifestações de violência praticadas contra pessoas próximas à mulher, enquanto o vicaricídio corresponde especificamente à morte provocada com a intenção de puni-la, controlá-la ou causar sofrimento.

Também não constituem um levantamento completo da incidência desses crimes no país, uma vez que consideram apenas as situações denunciadas ao Ligue 180. Embora existam registros oficiais de violência vicária, os dados nacionais consultados não apresentam um balanço consolidado de mortes classificadas especificamente como vicaricídio.

O que caracteriza o vicaricídio?

A diferença fundamental entre o vicaricídio e outras modalidades de homicídio está na motivação. Nesse tipo de crime, o agressor mata uma pessoa ligada à mulher com o objetivo de atingi-la emocionalmente, utilizando o vínculo afetivo como instrumento de violência.

O reconhecimento legal ocorreu com a sanção da Lei nº 15.384/2026, assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 9 de abril. A legislação incluiu a violência vicária entre as formas de violência doméstica e familiar previstas na Lei Maria da Penha, além de acrescentar ao Código Penal um dispositivo específico para o vicaricídio.

Conforme o artigo 121-B, a conduta consiste em matar um descendente, ascendente, dependente, enteado ou pessoa sob guarda ou responsabilidade direta da mulher, com a finalidade de provocar sofrimento, punição ou controle no contexto de violência doméstica.

A proteção prevista na Lei Maria da Penha é mais abrangente e alcança também agressões não letais contra parentes e integrantes da rede de apoio da vítima. Assim, ameaças, agressões físicas e outras formas de violência dirigidas a terceiros podem configurar violência vicária mesmo quando não há morte.

A nova legislação estabelece pena de 20 a 40 anos de reclusão para o vicaricídio, classificado como crime hediondo. A punição pode ser elevada de um terço até a metade quando o assassinato é cometido na presença da mulher que se pretende atingir, envolve crianças, adolescentes, idosos ou pessoas com deficiência, ou ocorre em descumprimento de medida protetiva de urgência.

Para a caracterização do crime, não basta que a vítima seja familiar de uma mulher ou que o assassinato aconteça depois de uma separação. É necessário demonstrar que o autor agiu especificamente para provocar sofrimento, exercer controle ou impor uma punição à mulher.

Casos expõem violência após separações

A suspeita dessa motivação é uma das principais linhas de investigação da morte de Marllon, encontrado em um carro incendiado às margens da BR-101, no domingo (22/11). Seu ex-padrasto, Marcelo David da Costa, de 50 anos, foi preso na noite seguinte, inicialmente por fraude processual.

Segundo o delegado Pedro Henrique Neves Coutinho da Silva, da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo, o suspeito não aceitava o término do relacionamento com a mãe do jovem, ocorrido em outubro, e responsabilizava o enteado pela separação.

A investigação também identificou vestígios de sangue no carro de Marcelo e imagens que mostram a compra de gasolina. A eventual responsabilização pelo vicaricídio dependerá da apuração das circunstâncias e da motivação do assassinato.

Outro episódio que chamou a atenção para esse tipo de violência ocorreu em fevereiro, em Itumbiara, no sul de Goiás. O então secretário municipal de Governo, Thales Naves Alves Machado, matou os dois filhos, de 12 e 8 anos, antes de tirar a própria vida. Uma das crianças morreu após ser baleada, enquanto a outra chegou a receber atendimento hospitalar, mas não resistiu.

Antes do crime, Machado havia publicado uma mensagem nas redes sociais em que mencionava uma crise conjugal e uma suposta traição da esposa. A Polícia Civil de Goiás concluiu que ele agiu sozinho e classificou o episódio como duplo homicídio seguido de suicídio. O caso ocorreu antes da entrada em vigor da legislação específica sobre vicaricídio.

Em setembro, já sob a vigência da nova lei, um homem de 30 anos foi preso em Ramilândia, no Paraná, após matar a filha de cinco anos. Segundo informações da Polícia Civil divulgadas pela CNN, ele confessou ter cometido o assassinato para atingir a ex-companheira, com quem havia passado por uma separação conturbada.

A menina foi encontrada morta pelos avós na residência da família. Diante das declarações do suspeito e dos elementos reunidos na investigação, a polícia registrou o caso como vicaricídio, aplicando a tipificação criada em abril.

Os episódios mostram como filhos e outras pessoas próximas podem se tornar alvos de agressões motivadas por conflitos conjugais. A identificação dessa intenção é essencial para distinguir a violência vicária de outras condutas criminosas e permitir a aplicação da legislação correspondente.

Reconhecimento do crime e prevenção

A criação de uma tipificação própria também trouxe novos desafios para a identificação dessas ocorrências. Uma análise publicada pelo Jornal de Ciências Criminais, do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCRIM), destaca que a ausência de estatísticas padronizadas dificulta a compreensão da dimensão do problema, já que episódios de violência vicária podem aparecer nos registros policiais sob outras classificações, como ameaça, lesão corporal, maus-tratos e homicídio.

A análise também ressalta a importância de reconhecer situações anteriores à violência letal, especialmente quando há histórico de ameaças, perseguição, descumprimento de medidas protetivas ou utilização de filhos para intimidar a mulher.

Nesses casos, a investigação pode depender da análise de mensagens, depoimentos, registros de agressões anteriores e conflitos relacionados à guarda ou à convivência familiar. Esses elementos ajudam a esclarecer se a violência contra terceiros foi utilizada como instrumento de punição ou controle.

Além da responsabilização criminal, a legislação permite que as situações de violência vicária sejam reconhecidas no âmbito da Lei Maria da Penha, ampliando as possibilidades de proteção às mulheres e às pessoas próximas que estejam sob ameaça.

As denúncias podem ser encaminhadas ao Ligue 180, serviço gratuito do Ministério das Mulheres, disponível 24 horas por dia. O canal oferece orientações sobre direitos, medidas de proteção e atendimento especializado, além de encaminhar os relatos aos órgãos competentes. Em situações de emergência, a Polícia Militar pode ser acionada pelo telefone 190.

O desafio, além de punir os responsáveis, é identificar os sinais de risco antes que ameaças e agressões contra familiares resultem em novas mortes.

