Das 78 mil mulheres e meninas vítimas de homicídio doloso, no ano passado, quase 60% foram assassinadas por um parceiro íntimo ou por um membro da família - (crédito: pacifico)

Ao longo do ano passado, a cada hora, cinco mulheres foram assassinadas por parentes em todo o mundo, número que permanece inalterado na comparação com os anos anteriores, segundo um relatório publicado ontem pelas Nações Unidas. No total, em 2026, foram registrados mais de 47 mil feminicídios. O número de mulheres e meninas assassinadas por um parceiro íntimo ou por um integrante da família oscilou entre 45 mil e 51 mil, nos últimos anos, segundo estimativas da agência especializada ONU Mulheres e do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC).

Das 78 mil mulheres e meninas vítimas de homicídio doloso, no ano passado, quase 60% foram assassinadas por um parceiro íntimo ou por um membro da família, aponta o relatório, publicado na véspera do Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, respeitado hoje. As mais de 47 mil vítimas representam 129 mulheres e meninas assassinadas por dia. O número foi calculado com base na análise de estatísticas de 122 países e territórios — dos 193 países-membros da ONU.

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Embora as mulheres tenham representado 19% das vítimas de homicídio em todo o mundo, em 2025, 60% delas foram assassinadas no âmbito privado. Em relação às vítimas do sexo masculino, apenas 11% foram mortas em circunstâncias semelhantes. A ONU ressaltou "a urgência de garantir que a prevenção da violência doméstica aborde as relações íntimas, assim como as relações em estruturas familiares mais amplas".

Nenhuma região é completamente segura, mas a África voltou a registrar o maior número de mulheres e meninas assassinadas por parceiros íntimos ou membros da família, com 22,1 mil. Em seguida aparece a Ásia, com 15,1 mil vítimas, à frente das Américas (7,4 mil), da Europa (2,1 mil) e da Oceania, com 300. O relatório também destacou que, embora as taxas de homicídio tenham diminuído em todo o planeta, as taxas de feminicídio caíram de maneira mais lenta, especialmente nas Américas e na Europa.

Isso sugere, segundo a ONU, "que esses crimes estão profundamente enraizados nas normas sociais e nos estereótipos de gênero". A organização acrescenta que a situação também reflete a existência de obstáculos para acessar o sistema de justiça. O feminicídio se refere ao assassinato de mulheres e meninas por razões de gênero. Além dos homicídios cometidos por parceiros íntimos ou familiares, o termo também pode incluir assassinatos vinculados ao crime organizado, ao trabalho forçado ou ao tráfico de pessoas.

Os dados sobre feminicídios cometidos fora do âmbito privado, no entanto, continuam muito limitados, aponta o relatório. Isso impossibilita medir a dimensão do fenômeno em nível regional ou mundial.

Queda no Brasil

O Brasil registrou uma redução de 5,9% nos feminicídios entre janeiro e outubro de 2026, na comparação com o mesmo período do ano passado, de acordo com levantamento do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). Foram 1.199 vítimas, contra 1.274 em 2025, uma diferença de 75 mortes. Somente em outubro, a queda chegou a 16,3%, de 141 para 118 vítimas.

O relatório identificou que a redução dos feminicídios foi quase seis vezes maior nos municípios que registraram ações da Operação Mulher Segura. Entre junho e outubro de 2026, a queda chegou a 19,5% nas cidades alcançadas pela iniciativa, contra 3,4% nos municípios sem ações registradas, sempre na comparação com o mesmo período de 2025.

Nas 1.329 cidades com ações da operação, o número de vítimas passou de 307 para 247, uma redução de 60 mortes. Já nos 4.234 municípios sem ações registradas, os feminicídios passaram de 326 para 315. A análise considerou as ocorrências registradas em 5.563 municípios brasileiros.

A redução foi ainda mais expressiva nos municípios que realizaram acompanhamento de medidas protetivas de urgência (MPU), sem registro de prisões. Nesse grupo, formado por 65 cidades, os feminicídios diminuíram 57,1%, passando de 14 para seis vítimas. Nos 719 municípios com prisões, sem acompanhamento de MPU, a redução foi de 23%.

"Estamos conseguindo reduzir os feminicídios no país, e essa queda é ainda mais acentuada nos municípios onde a Operação Mulher Segura esteve presente", avalia o secretário nacional de Segurança Pública, Chico Lucas. "Ainda temos muito a avançar, porque nenhuma morte de mulher pode ser tratada como aceitável, mas os resultados mostram a importância do trabalho integrado entre o governo federal e os estados."