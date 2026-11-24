Em algum momento, você já conversou sobre um determinado produto e, imediatamente, ele apareceu em um anúncio nas suas redes sociais? Em um vídeo publicado nesta terça-feira (24/11), o diretor do Instagram, Adam Mosseri, garante que a ideia de que o aplicativo da Meta escute suas conversas para direcionar a publicidade no feed é mera impressão. “Isso seria uma violação grave de privacidade”, explica.

No vídeo, Mosseri aponta que, além das implicações legais de ter um aplicativo espionando usuários, a prática seria inviável. “Consumiria a bateria do seu aparelho. O ponto vermelho apareceria, entre outras coisas”, afirma.

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A teoria já é bem conhecida na internet e já rendeu muitos debates entre os internautas. Afinal, como o feed do Instagram sabe exatamente sobre qual produto o usuário estava falando no offline?

“Pode ser que você já tenha visto aquele anúncio no Instagram algumas vezes anteriormente; ele ficou, de certa forma, guardado na sua mente, o que tornou mais provável que você acabasse falando sobre ele”, sugere Mosseri. “Depois de falar sobre algo — quando o assunto está bem presente na sua mente —, é mais provável que você o note ao se deparar com ele no mundo real ou no próprio Instagram”.

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O diretor também aponta que o aplicativo utiliza informações sobre os usuários com perfis semelhantes na rede social para ajustar o tipo de anúncio oferecido. “O objetivo central é justamente mostrar anúncios que despertem seu interesse e sobre os quais, consequentemente, você talvez queira conversar”, explica.

A tela está de olho

Como dito por Mosseri, apesar de não ouvir diretamente o que é dito próximo ao smartphone, outros dados são utilizados pelo algoritmo das plataformas para direcionar o que surge nas redes. Curtidas, visualizações, tempo de tela, horários de maior uso das redes. Tudo isso é analisado para personalizar o algoritmo dos usuários.

Por exemplo, ao clicar em “Por que estou vendo este anúncio” em uma publicidade no Instagram, é possível traçar o caminho feito pela sua atividade online até aquela publicação e editar preferências de visualização desse tipo de conteúdo.

A pesquisadora Márcia Marques, da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília (UnB), aponta que as plataformas gratuitas consideram que os dados que circulam nelas são úteis para a captura dessas redes.

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“A frase que define a situação é: ‘se você não está pagando é porque você é a mercadoria’”, explica. “Tudo que você faz na rede passa a ‘pertencer’ à plataforma. Esses dados são processados, orientam o algoritmo, alimentam a inteligência artificial. O engajamento, a atração para as telas tem esse fim: permitir a coleta dos nossos dados, já descriptografados”.

Segundo a pesquisadora, quando um usuário digita as palavras-chaves para os anúncios, uma espécie de leilão para as empresas com anúncios a oferecer tem início.

Para que tudo isso aconteça, é necessário um investimento massivo das big techs. O Relatório de Receita de Publicidade na Internet da Interactive Advertising Bureau (IAB) aponta que, apenas em 2025, o setor de publicidade digital atingiu quase US$ 300 bilhões em receita, o nível mais alto da história. A quantia representa um aumento de 13,9% em relação ao ano anterior.

Na Meta - empresa dona do Facebook, Instagram, Whatsapp, Messenger e Threads - os anúncios foram responsáveis por cerca de 97% da receita obtida em 2025: US$196.175 bilhões de US$200.966 bilhões. “De novo, é o usuário sendo comercializado”, conclui Márcia Marques.