Perguntado pelo Correio se era amigo do papa Francisco, o padre jesuíta italino Antonio Spadaro respondeu: "Prefiro dizer que fui um colaborador próximo e testemunha de muitas de suas jornadas". Aos 60 anos, Spadaro — subsecretário do Dicastério para a Cultura e a Educação da Santa Sé e ex-diretor da revista La Civiltà Cattolica — tem mestrado em comunicação social e doutorado em teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. Na opinião dele, o que mais chama a atenção no livro O diário privado do papa Francisco, uma compilação de manuscritos de Jorge Mario Bergoglio, foi a "lucidez" com que ele escreveu sobre a tentação de poder. A obra foi editada pelo cardeal argentino Victor Manuel Fernández. "Também me comoveu o fato de ele registrar a sua eleição apenas meses mais tarde, em uma única linha, dedicando-lhe o mesmo espaço que concede à morte de um amigo", explicou Spadaro. O religioso italiano também confidenciou uma conversa que teve com Francisco durante um voo. "Certa vez, num avião, ele me disse que não lhe restava muito tempo; em uma de suas últimas viagens, pediu-me que dissesse às pessoas que trabalhavam comigo em um projeto, muito caro a ele, que se apressassem", relatou. Leia a entrevista exclusiva:

Dentre todas as revelações contidas nos escritos do diário do Papa Francisco, o que mais o impressionou ou chocou? E por quê?

O que mais me chamou a atenção foi a lucidez com que ele escreveu sobre a tentação do poder. Ele a denominou "curiosidade redutiva": o desejo de descobrir o que significa ser como Deus, de exibir o próprio poder e, por fim, de "comprar" outras pessoas e utilizá-las para os seus próprios projetos. É redutiva, como explica o Cardeal Fernández, porque reduz a vida a uma única dimensão. O papa é quem está mais exposto a isso, pois corre o risco de se sentir acima do mundo. Isso explica muitas de suas escolhas: a recusa a qualquer sinal de "majestade" ou "glória" papal, a decisão de morar na Casa Santa Marta, o seu esforço em confiar nos seus colaboradores. Ele chegou a manter em seus cargos pessoas que trabalhavam abertamente contra ele, pois sentiu um forte alerta de Deus para não se tornar um manipulador — alguém que controla os outros como se fossem marionetes. Francisco explicou-me, mais de uma vez e dando exemplos, que decisões que as pessoas não compreendiam tinham origem em experiências espirituais profundas, por vezes repentinas. O diário dele confirma isso. Também me comoveu o fato de ele registrar a sua eleição apenas meses mais tarde, em uma única linha, dedicando-lhe o mesmo espaço que concede à morte de um amigo.

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O papa Francisco também pareceu enfrentar uma crise espiritual. Isso o surpreende?

Não me surpreende. Na tradição inaciana, a vida espiritual oscila entre a consolação e a desolação, e um jesuíta aprende a discernir ambas. Os grandes místicos atravessaram noites escuras: Santa Teresinha do Menino Jesus, a quem Francisco nutria grande afeição, viveu uma longa provação da fé nos últimos meses de sua vida. No diário, os anos de 2021 e 2022 aparecem como os mais difíceis: a doença, as pressões do governo, a aridez e a desolação, além da tentação do poder. No fim de 2022, ele escreve que perdera a capacidade de chorar, e acusa a si mesmo de ser arrogante, autossuficiente e cínico. Em seguida, retoma o que chama de "caminho do reconhecimento da verdade". Interpreto essa crise como uma passagem. Dela surgem dois de seus documentos mais íntimos: a exortação C’est la confiance e a encíclica Dilexit nos, ambos centrados na confiança no amor misericordioso de Deus. Naqueles anos, ele sublinhou, em um livro de René Voillaume, a descrição da última tentação daqueles que reconhecem a própria miséria — um desânimo oculto que só a confiança pode superar. Os pequenos bilhetes que ele depositava sob a estátua de São José adormecido multiplicaram-se a tal ponto que a estátua começou a balançar.

Nos escritos, Francisco revela sua humanidade, seus medos, sua sede de Deus, suas tentações. Como vê isso?

Conheci um homem de profunda oração, de temperamento forte e emoções muito reservadas: vi-o com lágrimas nos olhos apenas algumas vezes — uma delas, durante a apresentação dos escritos de seu pai espiritual, Miguel Ángel Fiorito. Testemunhei, pessoalmente, o quanto ele ficou profundamente abalado ao retornar do Chile, em 2018. Certa vez, num avião, ele me disse que não lhe restava muito tempo; em uma de suas últimas viagens, pediu-me que dissesse às pessoas que trabalhavam comigo em um projeto, muito caro a ele, que se apressassem. O diário mostra que essa consciência do tempo o acompanhava há 30 anos. Seus medos são desconcertantes. Em 2001, ele escreve que sente medo por estar seguro demais de si mesmo, e teme perder a capacidade de se maravilhar. Quando ele se acusa, não se trata de baixa autoestima: é o Senhor — escreve ele — quem lhe mostra a dimensão de sua própria baixeza, e essa vergonha o lança nos braços da misericórdia. Sua sede de Deus encontra eco em um texto bíblico, Ezequiel 16, no qual Deus cobre uma criança abandonada com seu manto: ele sentia essa fidelidade envolvendo-o como um colchão que o impedia de desmoronar. Essa humanidade não o diminui; pelo contrário, é a raiz de tudo o que conhecíamos dele. Até seus últimos meses, quando me ligava, ele dizia simplesmente: "Sono Bergoglio" ("Sou Bergoglio").