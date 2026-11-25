O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) anunciou uma alteração temporária no horário da operação de reversão de tráfego na Ponte JK, marcada para quinta-feira (26/11) e sexta-feira (27/11), quando o trecho funcionará em período reduzido, das 6h às 8h.
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Em dias normais, a operação de reversão ocorre de segunda a sexta-feira, no intervalo das 6h às 9h — o que significa que, nestes dois dias específicos, a faixa reversível será encerrada uma hora mais cedo do que o habitual, passando de três para duas horas de duração diária.
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De acordo com o DER-DF, a adequação é necessária para garantir a fluidez do trânsito nas imediações da Avenida JK e da Estrada Parque das Nações (EPNA / DF-004), em razão de um grande evento programado para ocorrer no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB) durante o período.
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