Passado meio século da morte do ditador Francisco Franco e da transição para a democracia, os espanhóis voltam às urnas neste domingo (28/11) insatisfeitos com o presente, mas divididos entre os fantasmas do passado e os temores pelo futuro. Pressionado pela crise da moradia, que levou milhares de pessoas às ruas, o primeiro-ministro Pedro Sánchez antecipou as eleições previstas para 2027. Até o encerramento da campanha, as pesquisas davam vantagem para a oposição, mas registravam uma subida consistente do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), de Sánchez, embalado pelo protesto social e inspirado na virada conseguida no Brasil pelo presidente Lula.

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Na aritmética da composição do parlamento, as chances de Sánchez conquistar o terceiro mandato repousam, antes de tudo, na arrancada do PSOE, mas dependem também do desempenho de possíveis aliados. O líder do Partido Popular (PP, de direita), Alberto Núñez Feijóo, conta o primeiro lugar, mas só poderá chegar ao Palácio de Moncloa se conquistar a maioria somado ao Vox, força ascendente da extrema-direita — que está fora do governo desde o fim do franquismo.

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"Tenho muito medo da ascensão da extrema-direita e de nos tornarmos parecidos com os Estados Unidos, a Argentina e vizinhos na Europa", confessou à agência de notícias France-Presse (AFP), na véspera da votação, Marián Gimeno, gestora de projetos de 30 anos, em Barcelona. Na capital, Madri, epicentro das manifestações, a insatisfação com o governo empurrava no sentido contrário a aposentada Margarita Jiménez, por muitos anos eleitora dos socialistas, mas agora determinada a votar com a direita. "O que eu quero é que tirem o Sánchez", resumiu. "Quero que ele vá embora."

Espantalho útil

"As sociedades não avançam viajando para o passado", advertiu o premiê no discurso de encerramento da campanha, em Madri. Ele pediu voto para assegurar uma "maioria progressista" que, prometeu, estaria "ao alcance". Não por acaso, o líder do PSOE procurou fazer do possível ingresso do Vox em um governo liderado pelo PP uma espécie de "espantalho útil". "Em momentos de crise social, a extrema-direita tem sabido aproveitar as brechas, como se viu nos EUA, com Donald Trump, no Reino Unido, com o plebiscito que aprovou o Brexit, e, mais recentemente, na Argentina, com Javier Milei", disse ao Correio Roberto Goulart Menezes, professor titular do Instituto de Relações Internacionais (Irel), da UnB.

O estudioso lembra que a desindustrialização e a crise econômica e social foram motores para o avanço da extrema-direita na Alemanha, França e Itália, além de Portugal, vizinho ibérico da Espanha. "Vamos ver se o Vox amplia sua margem de apoio, ou se a recente derrota de Trump e o resultado eleitoral no Brasil indicam um recuo da extrema-direita." O professor de relações internacionais Demetrius Pereira, da ESPM, compartilha da avaliação: "A extrema-direita tem aumentado a participação nos parlamentos da Europa, mas alguns analistas têm apostado numa reversão desse avanço, principalmente com a vitória do Lula, no Brasil, e a derrota de Trump nas eleições para o Congresso."

Ambos os especialistas ponderam que PSOE e PP são forças políticas tradicionais que tendem a se aproximar do centro do espectro político, mas sofrem as pressões da polarização social expressa nas urnas, nas pesquisas e nas ruas. Diante dos protestos de outubro e novembro, que produziram a primeira greve geral no país em 14 anos, "o governo vai para a esquerda, encampando essas reivindicações", admite o titular do Irel/UnB, mas isso se dá de forma muito lenta, e não se pode dizer que o governo do Sánchez seja como o PSOE do fim dos anos 1970: é social-democrata".

O professor da ESPM frisa que o PP "não é de extrema-direita", embora busque os votos de protesto dos eleitores insatisfeitos com oito anos de governo socialista. É na abordagem das pautas nacionais que se diferencia de Sánchez, explica. "Direitos sociais são pauta mais do PSOE: saúde, educação, gastos sociais, seguro-desemprego. O PP é mais voltado para o mercado, é um pouquinho mais anti-imigração, que é uma pauta importante no país." Não por acaso, Feijóo fez no sábado uma visita a Ceuta, enclave espanhol no norte da África, palco recente de uma invasão de milhares de candidatos a imigrar para a Europa.