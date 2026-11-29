Ministro da Educação, Leonardo Barchini, é um dos cotados para permanecer no cargo e integrar a equipe do Lula 4. Ele assumiu em abril - (crédito: Fábio Nakakura/MEC)

O ministro da Educação, Leonardo Barchini, anunciou, ontem, que o Pé-de-Meia para estudantes universitários começará em março do ano que vem. A declaração ocorreu durante live com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e com o deputado federal André Janones (Rede-MG) para o Exército do Lula.

O programa é uma nova versão do que foi feito para os estudantes do ensino médio, que tem o objetivo de reduzir a evasão escolar. Ele inclui o pagamento de uma bolsa mensal, mais uma poupança que poderá ser sacada apenas quando o estudante concluir o curso.

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"A partir de março do ano que vem, todos aqueles estudantes das federais — começando nas universidades federais — que são do CadÚnico e não recebem nenhum outro benefício, nenhuma outra bolsa, vão começar a receber uma bolsa de R$ 700 por mês, e nós vamos depositar na poupança R$ 250 por mês", afirmou o ministro.

"Se você concluir o curso, você vai ter R$ 2.500 a cada ano. Com um curso de quatro anos, você vai sair com R$ 10 mil para você poder fazer o que você quiser. Abrir seu negócio, poder iniciar uma vida, comprar uma moto, alguma coisa assim, dar entrada em um carrinho… Enfim, o que você quiser para você já sair com essa perspectiva", acrescentou.

Barchini, no entanto, ressaltou que estudantes que não concluírem a graduação não terão direito à poupança. O governo espera ampliar a iniciativa, no futuro, para estudantes do Prouni e do Fies.

A criação do programa para universitários foi uma promessa de Lula durante a campanha presidencial de 2026. Barchini, o atual ministro, assumiu o cargo após a saída do senador Camilo Santana (PT-CE), que atuou na campanha ao governo do Ceará e, no segundo turno, na disputa ao Planalto. Santana é cotado para assumir a Casa Civil no novo mandato, e a expectativa é de que Barchini continue à frente do MEC.

Ensino médio

O ministro comentou ainda, na live, sobre a extensão do Pé-de-Meia para alunos do ensino médio. No ano que vem, todos os estudantes da rede pública terão direito ao benefício. "Hoje, só recebe quem é do CadÚnico, que são 4,5 milhões, mais ou menos, de estudantes que recebem. A partir do ano que vem serão mais de 7 milhões de estudantes que vão receber", explicou.

O programa é considerado um sucesso pelo atual governo. De 2023, um ano antes da iniciativa, a 2025, a queda na taxa de evasão no ensino médio caiu 34%, e chegou ao menor nível da série histórica, com 2,5% dos estudantes deixando a escola.

Outro plano para 2027, segundo Barchini, é ampliar o Pé-de-Meia para alunos do Educação de Jovens e Adultos (EJA) com até 29 anos de idade. Hoje, o limite é 24 anos.

O ministro da Educação comentou ainda, ontem, sobre o resultado do Censo da Educação Superior, divulgado na semana passada.

"Antigamente, o ensino superior era só para uma elite, com mais condições financeiras. O filho do trabalhador não entrava na universidade, e, quem diria, em uma universidade pública", disse Barchini. O levantamento mostrou um recorde de 10,6 milhões de matrículas na graduação. Além disso, as universidades federais registraram, pela primeira ver na história, mais de 50,1% de autodeclarados pretos, pardos e indígenas.