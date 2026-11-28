Advogada lançou campanha de arrecadação para o translado e sepultamento do corpo - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Jesildo de Oliveira Lacerda, de 59 anos, morreu na Argentina, na última sexta-feira (27/11). Condenado pelos atos de 8 de janeiro, ele sofreu um infarto durante um breve reencontro com a família, que foi até o país vizinho para visitá-lo. A informação foi confirmada pela advogada Taniele Telles.

Em meio aos desdobramentos da tentativa de golpe de Estado em 2023, o brasileiro deixou a família e passou a viver foragido em La Plata, na Argentina. Horas antes de morrer, ele havia se reencontrado com a esposa e as duas filhas.

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Nas redes sociais, a advogada de Jesildo afirmou que ele estava sob forte emoção no momento do encontro com a família. Ela lançou uma campanha de arrecadação para o translado do corpo e sepultamento, que deve acontecer na Bahia. Telles classificou a morte do brasileiro como uma “injustiça”.

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Outro condenado pelo 8 de janeiro morreu em território argentino, em março de 2026. O adestrador de cães José Éder Lisboa, de 64 anos, não resistiu após passar vários dias internado com uma doença autoimune.

O Correio entrou em contato com o Itamaraty para maiores informações sobre a morte de Jesildo, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem.