Pedro Sanchez durante ato de campanha em Madri no último dia 27/11 - (crédito: Patricia DE MELO MOREIRA / AFP)

Pedro Sánchez convocou os espanhóis, neste domingo (29), a votar "em massa" nas eleições legislativas que colocam em jogo a sua continuidade no poder, diante de uma direita favorita nas pesquisas e de uma extrema direita às portas do governo pela primeira vez em 50 anos.

Uma mudança de orientação política na Espanha reforçaria o avanço das forças conservadoras e de extrema direita na Europa, onde o socialista Sánchez se tornou uma das vozes mais visíveis da esquerda, devido à sua defesa da causa palestina e aos seus embates com o presidente americano, Donald Trump.

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"A situação atual do país é preocupante; portanto, é evidente que é necessária uma mudança", avaliou à AFP, em Madri, Andrés Zambrano, um funcionário público de 30 anos.

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"Eu quero algo novo; o passado, eu não quero, já o conheço, já o vivi", afirmou Itziar López, uma professora em Barcelona.

Após votar em Madri, Sánchez pediu que a população vote "em massa" nas eleições legislativas, a fim de enviar "uma mensagem clara sobre qual será a orientação" do novo governo, pois "isso é muito importante não apenas para a Espanha, mas também para a Europa".

"Quanto maior for essa mobilização (...), maior força o Governo terá para continuar implementando suas políticas ao longo dos próximos quatro anos", ressaltou com otimismo Sánchez, que alerta para a "involução" que, a seu ver, um governo da oposição representaria.

A maioria das pesquisas aponta para uma vitória do Partido Popular (PP), de Alberto Núñez Feijóo, embora ele provavelmente precise do apoio do partido de extrema direita Vox para governar.

Após votar em Madri, Feijóo, muito crítico em relação aos escândalos de corrupção do Governo, pediu aos espanhóis que "votem com memória". "A Espanha tomará uma decisão inapelável" neste dia, acrescentou.

Nas seções eleitorais, que permanecerão abertas até as 19h00 GMT (16h00 no horário de Brasília), 38,6 milhões de espanhóis estão aptos a votar.

Crise

Após mais de oito anos no poder, Sánchez, de 54 anos, chega a estas eleições bastante desgastado.

Um sobrevivente político nato, ele antecipou o pleito diante da crescente dificuldade para aprovar suas reformas em um Parlamento fragmentado.

A crise habitacional ofuscou o bom desempenho de uma economia que cresce acima da média europeia.

Somam-se a isso as investigações judiciais que envolvem seus antigos colaboradores e familiares, além de dois graves acidentes ferroviários que colocaram a gestão do governo sob escrutínio.

A chegada em massa de migrantes do Marrocos a Ceuta, em julho, e o recente aumento no fluxo de chegadas às Ilhas Canárias também colocaram a questão migratória no centro do debate eleitoral.

Extrema direita, às portas do poder?

Feijóo, de 65 anos, aspira chegar ao Palácio de la Moncloa, depois de ter ficado muito perto de conseguir isso em 2023. Desta vez, a ascensão do Vox pode mudar o cenário.

"Espero que os espanhóis possam votar sem medo", disse o líder do Vox, Santiago Abascal, que, após depositar seu voto, pediu "uma participação em massa para que não seja preciso se arrepender amanhã".

O Vox capitaliza o descontentamento social e a crescente rejeição à migração, ganhando terreno, particularmente, entre os jovens.

Mais de meio século após a morte do ditador Francisco Franco, em 1975, a possibilidade de a extrema direita chegar ao Executivo espanhol representaria um ponto de inflexão no país.