Terremoto destrói parte de aeroporto de Los Angeles, nos EUA - (crédito: CAYLO SEALS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Um terremoto de magnitude 5 NA escala Richter atingiu as águas em frente à costa do sul da Califórnia neste sábado (28/11). O abalo provocou vibrações na região de Los Angeles, onde janelas de imóveis tremeram.

















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O terremoto gerou reflexos diretos na operação do tráfego aéreo. Um avião pertencente à companhia Delta Air Lines precisou abortar o pouso no aeroporto da cidade no exato instante em que realizava a aproximação final da pista.

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Efeitos sentidos na área urbana

Dados divulgados pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) confirmaram que o movimento geológico foi sentido nas proximidades de Manhattan Beach, cidade localizada nas imediações de Los Angeles.

Após a ocorrência inicial, autoridades da Califórnia orientaram a população local a manter a preparação diante da possibilidade de réplicas sísmicas na localidade.

Monitoramento oficial e contexto geológico

O poder público estadual passou a monitorar o território. Por meio de publicação no Facebook, o Escritório de Serviços de Emergência do governador da Califórnia comunicou que estava "trabalhando ativamente com as autoridades locais para avaliar possíveis impactos".

A costa oeste dos Estados Unidos se situa em uma área de encontro de várias placas tectônicas. Por essa razão estrutural do relevo, episódios de tremores de terra não são classificados como incomuns nessa faixa geográfica.

A maior parte dos abalos registrados na área apresenta baixa magnitude. Esses episódios de menor força costumam passar quase despercebidos pelos 40 milhões de habitantes que residem nessa região do país.

*Com informações da Agência France-Press

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana

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