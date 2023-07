Artigo: Jogos escolares brasileiros no Japão

AG Aldemo Garcia

Diplomacia é a arte da convivência, da aproximação, da negociação, do respeito e deve estar sempre aliada ao bom senso e às boas intenções. Deve ir além da burocracia dos carimbos, dos assuntos cartoriais, para trabalhar em prol do bem-estar físico e mental das comunidades onde, nós, diplomatas, atuamos.

Pelo Correio Braziliense, gostaria de anunciar que estamos realizando na Província de Shizuoka, os Jogos Escolares Brasileiros no Japão 2023. Hamamatsu é a cidade mais brasileira do Japão, com cerca de 10 mil conterrâneos, em sua grande maioria trabalhadores de fábrica. Muito contribuem para o desenvolvimento da região. Há aqui uma forte cultura brasileira puxada pela música, sobretudo a bossa nova, o sertanejo e o chorinho, e também pelo esporte. Os brasileiros daqui são unidos e superligados nas tradições culturais do nosso País. O próprio Clube do Choro, de Brasília, pela boa vontade de seu presidente Reco do Bandolim, está sempre virtualmente conosco e, em breve, marcará presença aqui para palestras e shows.

A partir da pandemia, foi verificado um aumento de casos de transtornos mentais, sobretudo em jovens e crianças, como crises de ansiedade e de depressão, de transtorno de deficit de atenção e hiperatividade, assim como de surtos psicóticos. Tendo em mente a importância do esporte para a saúde física e mental de nossas crianças, o Consulado do Brasil de Hamamatsu se sentiu obrigado a prestar sua contribuição para lidar com essa delicada situação. Nesse sentido, conjuntamente com uma equipe motivada e competente, tendo à frente a diretora do Colégio CESC de Kikugawa, professora Márcia Rocha e a agência de publicidade J1, realizamos pela primeira vez em solo nipônico, a “Olimpíada Escolar Brasileira no Japão”.

O evento reuniu, na primeira semana de julho de 2022, no estádio ECOPA da cidade de Fukuroi, palco da emocionante vitória do Brasil 2 x 1 Inglaterra durante a Copa do Mundo Fifa de 2002, 650 alunos de 16 escolas brasileiras sediadas em diversas províncias do Japão. A Olimpíada contou com competições de vôlei, futebol, atletismo, xadrez e tênis de mesa. Com o sucesso do evento, que surpreendeu pela qualidade do desempenho de nossos atletas nas diferentes modalidades esportivas, e pelos insistentes pedidos feitos pelos próprios alunos, pais e por professores e diretores de escolas brasileiras, resolvemos repetir a dose em escala muito maior: a realização do Jebra Japão 2023, que começa dia 22 de julho próximo.

O projeto esportivo foi desenvolvido com os objetivos de incentivar a família brasileira residente na Província de Shiozuoka a praticar atividades físicas e a adotar hábitos de vida saudáveis. Esporte é o meio mais eficaz para afastar a juventude das drogas e de atividades ilícitas nas ruas, além de revelar atletas talentosos e fomentar a coesão da comunidade brasileira.

O Jebra Japão 2023 reunirá cerca de 900 alunos de 23 escolas brasileiras espalhadas pelo Japão. Mas tem mais: paralelamente à realização da competição, será realizado o Jebra Fest, evento que contará com apresentações de jiujitsu, street dance, skate, capoeira, xadrez humano, judô, karatê, sky jump, zumba, jumping dance e flash mob, entre outras atrações.

Além de um simulador de terremotos cedido pelo governo de Shizuoka, no estacionamento do estádio, haverá um palco para a apresentação de shows de bossa nova e MPB com músicos da comunidade brasileira local e um Festival de Gastronômico Brasileiro, que oferecerá iguarias da rica culinária de nosso país. A comissão organizadora estima que cerca de 10 mil visitantes comparecerão ao Jebra Japão 2023 ao longo do dia, em sua maioria brasileiros, mas também japoneses e estrangeiros de outras nacionalidades residentes nas cidades vizinhas.

Diversas personalidades gravaram mensagens de apoio e de incentivo aos participantes do Jebra Japão 2023, entre elas a ministra do Esporte, Ana Moser, a senadora Leila Barros (a Leila do vôlei) e o lutador de MMA Roberto Satoshi de Souza, campeão da categoria peso-leve do Rizin MMA, o principal torneiro da modalidade no Japão e na Ásia. O ex-jogador Zico, ídolo do futebol brasileiro e japonês, liderou campanha de “crowdfunding” para o cofinanciamento da competição, que contou com o apoio, por meio de patrocínios, de empresas brasileiras e japonesas instaladas no Japão, bem como com recursos orçamentários do Ministério das Relações Exteriores.

Em 22 de julho, teremos muito do Brasil aqui no Japão. Os Jogos Escolares Brasileiros no Japão — Jebra Japão 2023, a exemplo do que ocorreu com a Olimpíada Escolar, vão mostrar a nossa cultura e, importante, aumentará em muito a autoestima da grande comunidade brasileira que vive no país do Sol Nascente

ALDEMO GARCIA, Cônsul-Geral do Brasil em Hamamatsu — Japão

