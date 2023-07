Artigo: Educação integral, mais que um programa de governo

MA Maria Amabile Mansutti MG Maria Guillermina Garcia

turma de escola em sobradinho se reúne para ver exposição criada pelo professor de artes - (crédito: Renato Souza)

Foi aprovado no Senado o Projeto de Lei 2.617/2023, que cria o programa Escola em Tempo Integral, pauta prioritária da atual gestão do MEC. A criação do programa é um aceno importante para o resgate de uma agenda de educação integral, que, historicamente, enfrenta desafios para passar de um projeto de governo e se efetivar como política de Estado.

É o que se espera neste momento. Afinal, já temos experiências e aprendizados interessantes, a exemplo do programa Mais Educação, de 2007 a 2016, que foi indutor importante para a implementação da educação integral nas redes estaduais e municipais de ensino, mas que não resistiu às transições de governos.

Agora temos uma oportunidade de fazer diferente e avançar com a educação integral no país. Os anos de experiência do Cenpec na construção dessa agenda com secretarias de educação e escolas nos permitem indicar aspectos fundamentais para que isso aconteça. Alguns deles destacamos aqui.

A criação do programa Escola em Tempo Integral é um passo importante, mas somente ganhará robustez se for precedido por uma política nacional de educação integral, com diretrizes que ajudem a regular e normatizar sua implantação, para que estados e municípios elaborem seus programas, projetos e estratégias. Do contrário, será difícil sustentar suas ações.

Sobre o programa proposto, é fundamental que se reforce em sua estrutura e nos eixos de atuação a concepção de educação integral, que não pode ser vista apenas como sinônimo de ampliação da jornada ou contraturno escolar. É preciso explicitar o projeto educacional que se almeja: uma educação inclusiva e diversa, que priorize a formação cidadã em uma sociedade democrática, e que tenha como meta o desenvolvimento pleno de cada estudante, articulando seus aspectos cognitivos, sociais, afetivos e culturais.

Também não se pode correr o risco de cindir a escola para atender estudantes que cursam o "ensino regular" e os que cursam o "ensino em tempo integral", gerando experiências isoladas, equipes desconectadas e currículos diferentes. Casos anteriores mostraram que é difícil para uma escola construir um currículo integrado quando se tem duas propostas apartadas. O programa apresentado precisa dar mais subsídios para que estados e municípios construam um projeto único e coeso, orientado pela concepção da formação integral que seja possível ofertar a partir das potencialidades e demandas de cada realidade.

Já nos critérios de ampliação das matrículas de educação integral, a equidade é ponto central. Tendo em vista que, de uma única vez, não é possível oferecer educação integral para todas e todos, esses critérios precisam garantir o direito de cada estudante, levando em conta o que se considera justo a partir das necessidades dos diferentes territórios brasileiros. Ainda assim, ao tratar deste ponto, é fundamental atentar para as escolhas que afetam a organização da escola, como apontado anteriormente. É importante pensar a equidade na definição das matrículas considerando tanto as condições das(os) estudantes, quanto as das escolas.

É aí que o trabalho intersetorial fará a diferença, ajudando a garantir o acesso e a permanência de estudantes mais vulneráveis na escola. A intersetorialidade é condição central para que a educação integral se efetive, mas é fato que ainda não avançamos o suficiente. Isso se deve à falta de uma coordenação nacional e de mecanismos que orientem a articulação entre os órgãos públicos, para que as escolas e outras instituições educativas possam fazer uma melhor oferta de educação integral.

Sabemos do desafio que é colocar de pé uma política pública educacional no país — e ainda mais mantê-la. O momento é favorável, já que há vontade e respaldo político para a construção de uma política de educação integral. Cabe-nos unir esforços para que essas medidas sejam construídas e implementadas, deixando um legado sólido para o futuro.

*MARIA GUILLERMINA GARCIA - Gerente de programas e projetos do Cenpec

*MARIA AMABILE MANSUTTI - Assessora técnica do Cenpec