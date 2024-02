Mais justiça, mais informação

De uns anos para cá, mais precisamente a partir da Lava-Jato, o cidadão comum brasileiro passou a olhar para o Judiciário de forma diferente. Não mais apenas como um poder supremo, sem a possibilidade de contestação além dos instrumentos legais de recursos e afins. Mas também suscetível a críticas, opiniões e até a ataques. Em parte, esse afã foi provocado por políticos acusados — ou acuados.

Os tempos mudaram e a velocidade dos acontecimentos não espera o trâmite de leis. Tornou-se imperioso que o Judiciário desse a palavra final em determinados temas que não chegaram a ser regulados pelo Congresso.

Falamos sobretudo de fake news, um fenômeno atrelado ao avanço tecnológico. O fato é que o brasileiro está mais íntimo do Judiciário e políticos, mais afoitos para resgatar suas prerrogativas e contestar mesmo aquilo que parece fato e/ou direito consumado.

Na última quinta-feira, a retomada dos trabalhos no Judiciário somou-se a uma novidade boa aos que buscam a compreensão deste momento atual da Justiça brasileira, que tem desafios amplos e difíceis: a volta do suplemento Direito & Justiça, do Correio Braziliense, por muito tempo liderado pelo nosso saudoso professor Josemar Dantas e, a partir de agora, é editado pela competente Ana Maria Campos, que também assina a coluna Eixo Capital e tem larga experiência na cobertura de política e judiciário.

Com orgulho, vamos publicar matérias e artigos que vão ajudar o leitor a compreender melhor a engrenagem da Justiça brasileira. Apresentar, discutir, analisar e opinar sobre temas que estão vivíssimos na nossa sociedade, por exemplo, a maior participação feminina e de negros nas cortes superiores.

Como disse o presidente do Conselho Federal da OAB, Beto Simonetti, em artigo publicado na primeira edição do caderno, "a independência crítica e a busca incansável pela elucidação dos fatos são características essenciais do sistema de Justiça e do jornalismo, ambos necessários para a existência e fortalecimento do Estado Democrático de Direito."

Para ele, o nosso Direito & Justiça é a oportunidade de presenciar a materializaçãodessa conexão entre os mundos jurídico e jornalístico. Ficamos felizes em mais uma vez contribuir para a democracia brasileira, por meio da informação profissional e confiável.

O Correio aposta na oportunidade de dar espaço e voz para que a Justiça se manifeste além dos autos processuais e chegue cada vez mais perto da sociedade. Esperamos que você nos acompanhe nesta jornada!