Artigo: Caetano & Bethânia

Alcione, Maria Rita, Nando Reis, Ritchie, Oswaldo Montenegro, Xande de Pilares são alguns dos artistas, de segmentos diversos da MPB, que têm apresentações marcadas para Brasília na temporada de 2024 — como divulguei, recentemente, neste espaço, num artigo intitulado Temporada de shows.

Pelo que pude perceber, todas despertaram a atenção das pessoas, mas a que gerou maior expectativa é a que reunirá Caetano Veloso e Maria Bethânia. Na semana passada, eles anunciaram uma turnê por sete cidades brasileiras, entre 3 de agosto e 14 de dezembro.

Na capital federal, a antipenúltima parada da excursão, os irmãos santo-amarenses irão cantar no Estádio Nacional Mané Garrincha em 9 de novembro, antes de Salvador (Arena Fonte Nova), dia 30 daquele mês, e São Paulo (Allianz Park), 14 de dezembro — onde encerrarão o tour.

Caetano e Bethânia voltarão a estar juntos no palco, 46 anos depois. Em 1978, eles protagonizaram raro espetáculo intitulado Tempo de estio, no Teatro Vila Velha, em Salvador, como parte do projeto Temporada de Verão, registrado num histórico álbum — hoje, peça de museu.

O Rio de Janeiro será o ponto de partida da série de shows, em 3 e 4 de agosto, no Rio Arena, na Barra da Tijuca. Na sequência, os dois irão a Belo Horizonte, Belém, Porto Alegre, Salvador, Brasília e São Paulo.

Embora não tenha sido divulgado oficialmente, sabe-se que o repertório trará canções emblemáticas da obra de ambos, entre as quais Alegria Alegria, Boa palavra, Carcará, Cinema Olímpia, É de manhã (composta por Caetano e lançada por Bethânia no show Opinião, na estreia dela no Rio de Janeiro, em 1964); Falando sério (Roberto e Erasmo Carlos), Maria Bethânia (do álbum Transa, gravado pelo compositor no exílio, em Londres), Muito e, claro, Reconvexo.

Com certeza, Bethânia irá interpretar também o hino Evidências. A parceria de José Augusto e Paulo Sérgio Valle fez parte da set list do Claros breus, show com o qual a Abelha Rainha cumpriu longa turnê no teatro Manuche, no Jardim Botânico, bairro da zona sul do Rio de Janeiro, em 2019.