Artigo: É possível mudar o mundo

Em meio a um mundo pleno de turbulências e conflitos, há quem trabalhe para mudar pelo menos a realidade brasileira, em que as desigualdades sociais e econômicas compõem um perfil doloroso e amargo para a vida de milhares de pessoas. Movido pela certeza de que essa transformação é possível, o pernambucano Fábio Silva, 46 anos, administrador de empresas, abriu mão dos cargos de sócio e CEO dos Centros Ortodônticos do Brasil (COB), para se tornar um empreendedor social. Ele tem convicção de que, por intermédio da educação, da arte e da cultura, há como construir uma sociedade melhor e reduzir, exponencialmente, as iniquidades que afetam a vida de milhões de crianças, mulheres e homens.

"A minha história é de um nordestino, brasileiro que não desiste do coletivo, do bem comum e crê que o mundo tem jeito. Nós, juntos, somos o jeito!" É assim que Fábio se define, sempre com um sorriso largo no rosto, mas muito firme na sua convicção de que é possível transformar as tristezas em alegrias.

Ele está à frente da holding Rede MundaMundo, uma construção iniciada em 2006, que agrega todos os projetos sociais em desenvolvimento ou em elaboração, compreendida como um ecossistema de inovação social, criado no Brasil, e que tem braços em Portugal e no Chile.

A principal plataforma é a do voluntariado, que atrai pessoas dispostas a colaborar com as mudanças necessárias à construção de um país e de um mundo melhor. Um mundo em que prevaleçam o respeito, a solidariedade, a empatia e tantos outros sentimentos e comportamentos que necessitam ser revalorizados. A ideia é neutralizar as mais diversas formas de violência e preconceitos retrógrados, que são obstáculos à transformação sonhada.

Na visita que fez ao Correio, semanas atrás, ele ressaltou a importância do engajamento da sociedade, das empresas e das instituições de Estado para oferecer às organizações sociais meios de avançar seus projetos voltados às comunidades em que estão inseridas. Com orgulho, destacou um dos últimos trabalhos da Rede MudaMundo, em Recife. Na capital pernambucana, a Casa Zero funciona em prédio de quatro andares. "É um verdadeiro shopping sociocultural", diz Fábio. Depois de levar para outras grandes cidades a Casa Zero, como Campina Grande (PB), Ponta Porã (MT), ele negocia com o governo de São Paulo para instalar a Casa Zero no Centro Histórico da capital paulista. Brasília também é um dos lugares onde gostaria de implantar o projeto. "Só precisamos de parceiros na capital da República", diz ele. Para quem tem interesse em saber mais, basta acessar o site https://mudamundo.com.br/.