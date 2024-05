Artigo: Dois lados da catástrofe

An aerial view shows volunteers and first responders working on rescue operations at a flooded area in the Sao Joao neighborhood of Porto Alegre, Rio Grande do Sul state, Brazil, on May 7, 2024. Since the unprecedented deluge started last week, at least 85 people have died and more than 150,000 were ejected from their homes by floods and mudslides in Rio Grande do Sul state, authorities said. (Photo by ANSELMO CUNHA / AFP) - (crédito: AFP)

O que houve com a humanidade? Onde estão a empatia, a comiseração, o altruísmo, o respeito? Acabo de ler que vândalos, marginais, saqueiam lojas, atacam barcos de resgate e ameaçam socorristas no Rio Grande do Sul. Na Arena do Grêmio, tomada pela enchente, larápios arrebentaram a porta da loja oficial do clube e fizeram um "limpa". A insegurança levou muitos voluntários a desistirem dos trabalhos de resgate durante a noite. Nas redes sociais, a extrema direita despeja fake news relacionadas a uma das maiores tragédias climáticas da história do Brasil. Propala uma inexistente inação do governo federal, calunia o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, aproveita a catástrofe para tumultuar da forma mais rasteira possível. Politicalha não cabe em um momento de horror, de luto e de sofrimento. Atitudes criminosas devem ser coibidas com todo o peso da lei.

No meio de todo esse lixo, gente que perdeu tudo. Não apenas bens materiais e patrimônios, mas memórias afetivas. Pior: crianças órfãs de pai e mãe, pais que viram seus bebês serem engolidos pela água, seres humanos obrigados a escolher qual dos filhos será resgatado. Ainda bem que atitudes nobres e dignas ofuscam a banda podre da humanidade. Em questão de dias, uma imensa corrente de solidariedade tomou conta de todo o Brasil. Um país irmanado na dor do povo gaúcho. O momento exige união de todas as forças políticas e de movimentos sociais em prol dos flagelados. Proselitismo político precisa ser tratado com o máximo rigor. Quem pretende tirar proveito de uma tragédia merece nada menos do que pena.

Quando as águas baixarem; os mortos forem contados e sepultados dignamente; e o processo de limpeza das cidades e a reconstrução da infraestrutura estiverem concluídos, será o momento de as autoridades e os especialistas traçarem medidas efetivas de mitigação. Ações emergenciais que, caso possível, reduzam as perdas humanas e materiais provocadas pelas inundações. É fato que as chuvas torrenciais e as enchentes serão eventos cada vez mais comuns no Sul e em outras regiões do Brasil. O poder público tem a obrigação de planejar estratégias para facilitar o escoamento da água ou proceder com a retirada de populares de modo antecipado. Também aprimorar mecanismos de combate ao aquecimento global, medida essencial para diminuir o impacto das catástrofes ambientais.

Quanto aos vândalos, aos disseminadores de fake news e aos aproveitadores da desgraça alheia, que fiquem sob os cuidados da Justiça. Seria ótimo se o Congresso aprovasse leis mais rígidas para punir crimes cometidos no âmbito de uma tragédia como a que se abate sobre o Rio Grande do Sul. Atacar embarcações e ameaçar socorristas é o que há de mais degradante na estirpe humana. É tripudiar sobre o sofrimento alheio. É estar desprovido de todo e qualquer senso de pertencimento à sociedade, afetada em sua totalidade pela catástrofe. Que Deus se compadeça dos quase 100 mortos e de seus familiares. Que dê ao Rio Grande do Sul força e coragem para enfrentar momentos tão difíceis.