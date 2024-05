Precisamos rever nossas atitudes

Vista aérea de ruas inundadas em Porto Alegre, Brasil, tirada em 6 de maio de 2024, após tempestades torrenciais no sul do Rio Grande do Sul - (crédito: Carlos FABAL/AFP)

A espiritualidade mora dentro de nós. É possível vivenciá-la de várias formas. Retiros e peregrinações são momentos únicos que proporcionam uma experiência de meditação, contemplação e profunda conexão com a fé. Mais do que isso, conexão com nosso eu interior, com o outro, com nosso país, com o planeta que habitamos.

Sou adepta da prática de levar o corpo e a mente para um outro lugar, para visitar o sagrado. Agora, estou em peregrinação a Assis (Itália), a convite da Obra de Maria, conhecendo os locais sagrados ligados à vida de São Francisco de Assis e Santa Clara, a Igreja de Santa Maria dos Anjos, a Porciúncula, berço da Ordem Franciscana, o Sacro Convento e a Casa Paterna, além de uma visita ao corpo do Beato Carlo Acutis.

O roteiro inclui também uma parada para participar do 12º Congresso Internacional de Pentecostes da Paz. Tradicionalmente realizado na Terra Santa, o encontro foi transferido para a cidade natal de Francisco de Assis, um dos santos mais populares da Igreja Católica, em razão do conflito entre Hamas e o governo de Israel.

Nossa missão é pedir a paz para este mundo tão caótico, buscando o conhecimento interior. Daqui, pediremos por nossos irmãos do Rio Grande do Sul, que atravessam um momento de dor tão desafiador. Ouço as palavras que me animam, que convidam à reflexão e também à prática. Unir a oração com a revisão interna de nossas atitudes perante nosso país, que padece com a violência e, agora, com catástrofes climáticas cada vez mais frequentes. Também pelo mundo, que padece com duas guerras insanas.

"O brasileiro está mostrando a sua solidariedade", me diz Wellington da Silva Jardim, vice-presidente da Fundação João Paulo II, mantenedora do Sistema Canção Nova de Comunicação, e conselheiro da Comunidade Canção Nova. Para ele, cada um de nós, brasileiros, precisa rever suas atitudes do dia a dia. "Agora a gente tem que parar e pensar. O Rio Grande do Sul vai recomeçar do zero, como um estado novo. Isso pode acontecer com qualquer estado", diz. É hora de jogar lixo no lixo, é hora de proteger as florestas, é hora de rezar pela paz, mas de fazer nossa parte no dia a dia.

O Pentecostes da Paz em Assis conta com a participação de importantes lideranças católicas. Além dos padres cantores Fábio de Melo e Reginaldo Manzotti, estarão presentes frei Gilson e irmã Kelly Patrícia. Além de missas, a programação de hoje inclui testemunhos de fé, pregação e momentos de oração.

Francisco de Assis é o santo da paz. A ele, vamos pedir para que cada lugar no mundo seja um lugar de paz e amor ao próximo. Tenho certeza de que sairei daqui melhor do que cheguei. Pelas orações, sim, mas também por entender que a paz também é plantada, semeada e colhida a partir das minhas ações e intenções. Que seja!