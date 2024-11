Lei do Combustível do Futuro: um marco para a transição energética brasileira

Aprovação da Lei do Combustível do Futuro abre caminho para influxo substancial de investimentos no setor de biocombustíveis - (crédito: Freepik)

RENATA ISFER — Presidente executiva da Associação Brasileira do Biogás (ABiogás)

A recente sanção da Lei do Combustível do Futuro representa um momento histórico para o Brasil e um passo significativo em direção a um futuro mais sustentável e economicamente próspero. Como presidente da Associação Brasileira do Biogás (ABiogás), vejo esse marco regulatório como uma oportunidade sem precedentes para impulsionar a transição energética no país, consolidando nossa posição de liderança global nesse setor crucial.

A aprovação dessa lei abre caminho para um influxo substancial de investimentos no setor de biocombustíveis. Estimamos que, nos próximos anos, sozinho, o setor de biogás e biometano possa atrair mais de R$ 100 bilhões em investimentos. Esses recursos não apenas fortalecerão nossa infraestrutura energética, mas também criarão milhares de empregos qualificados, fomentando o desenvolvimento econômico em diversas regiões do país.

O Brasil é reconhecido internacionalmente por sua matriz energética limpa, com destaque para a hidroeletricidade e o etanol. Com a Lei do Combustível do Futuro, reafirmamos nosso compromisso com a inovação e a sustentabilidade. Essa legislação posiciona o Brasil na vanguarda da transição energética global, oferecendo um modelo para outros países seguirem.

A nova lei é essencial para a descarbonização da economia brasileira, promovendo o uso de biocombustíveis nos setores de transporte e indústria. Isso não apenas diminui a pegada de carbono, mas também aumenta a competitividade do Brasil em um mercado global que valoriza a sustentabilidade. A lei incentiva a mistura de biocombustíveis com combustíveis fósseis e apoia tecnologias como biometano e combustíveis sustentáveis de aviação. Estima-se que essa legislação pode reduzir as emissões de gases de efeito estufa no transporte em até 30% até 2030, beneficiando a saúde pública e os compromissos climáticos do país.

A Lei do Combustível do Futuro é mais do que uma política energética, é uma declaração de intenções do Brasil para o mundo, uma iniciativa estratégica do Brasil que alia crescimento econômico à responsabilidade ambiental, com potencial para transformar o setor de biocombustíveis e a economia nacional. Além de impulsionar a energia renovável, pode gerar novas oportunidades na agricultura, incentivando práticas sustentáveis e diversificando a renda dos produtores rurais.

Além disso, a lei incentiva a pesquisa e o desenvolvimento de novas tecnologias no campo dos biocombustíveis. Isso posiciona o Brasil como um hub de inovação em energia limpa, atraindo talentos e investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Universidades, centros de pesquisa e startups terão um papel crucial nesse ecossistema de inovação, contribuindo para soluções que podem ser exportadas globalmente.

A transição energética promovida pela Lei do Combustível do Futuro irá beneficiar ainda a balança comercial brasileira ao reduzir a dependência de combustíveis fósseis importados. Aumentando a produção de biocombustíveis, o Brasil fortalece sua segurança energética e abre novas oportunidades de exportação para produtos de alto valor agregado.

Para a implementação bem-sucedida da lei, é necessário um esforço conjunto de diversos setores da sociedade. O governo deve criar um ambiente regulatório estável para atrair investimentos, enquanto o setor privado precisa se adaptar às novas demandas do mercado. A ABiogás se compromete a colaborar com o governo, associações do setor, a comunidade científica e a sociedade civil para garantir a eficácia e a sustentabilidade dos objetivos da lei.

Também reconhecemos a importância da educação e da conscientização pública sobre os benefícios dos biocombustíveis e da transição energética. Planejamos iniciativas para informar a população sobre suas vantagens. O desafio é transformar essa visão em realidade, o que exigirá colaboração, inovação e compromisso com a sustentabilidade. A ABiogás está preparada para liderar esse esforço, oferecendo expertise técnica e apoio à implementação efetiva da lei.

O futuro energético do Brasil é promissor, sustentável e, acima de tudo, limpo. A Lei do Combustível do Futuro é o primeiro passo de uma jornada transformadora que beneficiará gerações futuras e consolidará o Brasil como um líder global na transição para uma economia de baixo carbono. Estamos no limiar de uma nova era energética, e o Brasil está pronto para liderar o caminho.