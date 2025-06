50 anos de Irlam do Correio

Você deve estar pensando que errou o título. Deveria ser: 50 anos de Irlam no Correio. Mas a verdade é que o Correio Braziliense, para Irlam Rocha Lima, não é só lugar. É sobrenome. Ele mesmo conta que é, dessa forma, Irlam do Correio, que é apresentado quando chega aos cantos que respiram cultura no quadradinho. No Clube do Choro, no Centro de Convenções, no Mané Garrincha, nos palcos ao ar livre, nos bastidores, coxias e camarotes, em cima de trio elétrico. O cara que conta todas as histórias sobre shows em Brasília completa 50 anos de Correio Braziliense nesta semana. Não é pouca coisa!

Natural de Barreiras, na Bahia, Irlam ingressou na UnB para cursar letras, mas enveredou pelo jornalismo. No Correio, começou na cobertura de esportes. Ficou uns três anos e migrou para cultura. Assina, ainda hoje, o blog Trilha Sonora e a coluna Sons da Noite.

Irlam fez as coberturas de todos os grandes shows desta cidade, acompanhou o início da carreira de nomes brasilienses que estouraram Brasil afora, como Renato Russo e Cássia Eller, entre tantos outros. Recepcionou todos os artistas famosos que vieram a Brasília, a ponto de muitos deles o considerarem pelo nome, tamanha sua intimidade e, por que não dizer, perpetuidade na cena cultural, especialmente musical.

Esse moço é um monumento da cultura brasiliense, assim como o é para o Correio, o espaço que encontrou para narrar e imprimir sua visão única sobre cada espetáculo que estava por aqui. Amanhã, a partir das 19h, Irlam lança o livro Artes em Festa — 50 anos de reportagem cultural. Lançado pelo Outubro Edições, é uma coletânea de 50 artigos do Irlam, selecionados pela editora Clara Arreguy. Também é ricamente ilustrado por Kleber Sales, outro integrante da equipe do Correio .

Para comemorar os 50 anos de cobertura jornalística, Irlam também será homenageado no oitavo Prêmio Profissionais da Música, que ocorre entre 26 e 29 de junho. Uma sessão solene na Câmara Legislativa do DF, na manhã de 26 de junho, será complementada por celebração no Clube do Choro, no mesmo dia, às 19h30, com performance surpresa de um convidado no palco. Irlam merece todas as honrarias. A nós, da redação, resta-nos o orgulho de conviver com esse profissional irretocável e ser humano de enorme grandeza. Irlam é nosso mesmo!