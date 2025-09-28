Uma década de CB Poder

Foi em plena seca de agosto de 2015 que floresceu um dos projetos mais longevos, bem-sucedidos e queridos do Correio Braziliense: o CB Poder, programa feito em parceria com a TV Brasília, que recebe o Prêmio Engenho de Jornalismo nesta terça-feira, em cerimônia no Teatro Nacional. Um reconhecimento que muito nos honra e resgata memórias felizes. Não há nada mais poderoso do que gestar um projeto desde o comecinho e acompanhar sua evolução e, por que não dizer, sucesso.

Inicialmente, o CB Poder nasceu como um blog, além de uma conta no Twitter, para narrar os bastidores da política local, levando para o on-line o trabalho consistente de cobertura de poder que já fazíamos no impresso em matérias e nas diversas colunas, entre elas a Eixo Capital, assinada por Ana Maria Campos.

Depois, o CB Poder evoluiu para um programa na TV Brasília. O formato solidificou-se, e o programa tornou-se referência de informação confiável sobre a política brasiliense, abordando temas importantes também no cenário nacional.

O CB Poder foi o único programa de TV no país a fazer sabatinas com todos os presidenciáveis nas últimas eleições, fez debates com todos os candidatos ao governo local nas três últimas eleições e promoveu sabatinas ainda com candidatos às eleições da OAB e para a reitoria da UnB, entre outros.

Na pandemia, criou uma sala de crise com a UnB para levar informação verdadeira sobre prevenção e tratamento para o enfrentamento da doença. Um serviço inestimável em um momento crítico em que a desinformação e o negacionismo tentaram se insinuar como verdade.

A experiência com o programa CB Poder deu tão certo que acabou por render frutos. Do CB Poder, desdobraram-se o CB Saúde e o CB Agro, ampliando a cobertura dos temas que já eram prioridade no Correio e na TV Brasília.

Com um formato dinâmico, apresentadores diferentes e entrevistados que são referência em suas áreas de atuação, seguimos fazendo a diferença com um trabalho em equipe do Correio com a TV Brasília em uma das parcerias mais interessantes e sólidas entre os veículos dos Diários Associados.

Além dos incríveis jornalistas que fazem (e fizeram) tudo isso dar certo, agradeço em especial à equipe técnica e aos demais colaboradores da produção da TV Brasília, a primeira emissora genuinamente brasiliense, criada em 1960 por Assis Chateaubriand. Com uma década de história, o CB Poder tornou-se uma referência e ganhou credibilidade. Fico feliz por sermos pioneiros e fonte de inspiração para outras gerações de jornalistas.

O reconhecimento do Prêmio Engenho, criado há 21 anos pela jornalista Katia Cubel, é motivo de orgulho e inspiração para seguirmos no caminho da credibilidade.



