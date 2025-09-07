Para renovar a fé e a democracia

Em maio do ano passado, em Assis, na Itália, estive diante de uma mulher chamada Antônia Salzano e ouvi seu impressionante testemunho de força e fé. Ela contou do sonho que teve com seu filho morto, que trazia um testamento nas mãos. Encontrou no computador dele uma espécie de testamento espiritual com passos concretos para uma vida em comunhão com a fé. Fiquei impregnada da energia daquela mulher. Hoje, 7 de setembro, Antônia verá seu filho se tornar santo.

Carlo Acutis, o menino blogueiro que morreu de leucemia aos 15 anos em 2006, será canonizado em uma cerimônia presidida pelo papa Leão XIV, transmitida para todo o mundo. Em Brasília, a Basílica de São Francisco de Assis, no Santuário da Asa Norte, recebe uma exposição dedicada a Carlo Acutis, com uma linha do tempo biográfica. Estão previstos eventos durante todo o dia, das 7h às 17h, com a reunião da juventude católica, numa verdadeira festa da espiritualidade com momentos de música e espiritualidade.

Chamado de "influencer de Deus", Carlo usou a internet em prol da evangelização, renovando os votos de muitos jovens com a fé católica. Também tocou meu coração. Independentemente do credo de cada um, é realmente incrível testemunhar a vivência da fé. Algo que está além das explicações simples e visíveis. Encontros com o Divino não são flertes apenas; deixam sequelas permanentes, duradouras e transformadoras na vida. Renovar a fé com um santo jovem é meu presente deste domingo.

Mas este 7 de setembro não é um 7 de setembro qualquer. Guarda outro presente: a renovação de um compromisso de fé e de prática com a democracia. Este domingo marca mais um ano da independência do Brasil e antecede a segunda etapa do julgamento mais importante da história do nosso país. Digo mais importante porque pode estabelecer um marco definitivo: atentar contra a democracia é crime e isso vale para qualquer um que ouse tentar um golpe, desrespeitando a Constituição.

Aguardemos o veredito dos ministros do Supremo Tribunal Federal com serenidade. Podemos sair dele renovando os votos com a democracia, que sairá mais forte, e encerrando um período de ameaças, embora ainda paire no Congresso a sombra de um projeto de anistia a favor dos golpistas. Cabe a todos nós pressionar contra qualquer embuste que ameace o estado democrático.

Leia também: Anistia é afronta à democracia e à Constituição

Do meu lado, eu guardo a crença no divino, louvo Acutis. Porém, também deposito a fé na prática diária e no trabalho árduo para fortalecer a sociedade com garantias de liberdade e responsabilidade previstas na Constituição. A nossa lei magna é o testamento deixado por todos aqueles que lutaram para construir a democracia brasileira. Saibamos honrá-los.