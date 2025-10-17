A alma por trás do algoritmo

Pedi para a IA fazer uma imagem que ilustrasse este assunto (só fiz questão de um aviso da origem) - (crédito: Gemini/Imagem de IA)

Não sei se sou maioria ou minoria, mas a verdade é que a ascensão das diversas plataformas de Inteligência Artificial (IA) que surgiram ao longo de 2025 me assustou. A princípio, temi que elas tomassem incontáveis empregos — inclusive o meu. Depois, passei a recear o impacto das respostas incorretas e o quanto poderiam prejudicar a sociedade. Recentemente, contudo, conheci entusiastas das ferramentas e fiquei confuso: afinal, a IA vai nos derrotar ou nos ajudar?

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Há cerca de um mês, participo de um laboratório que mergulha nos usos e nas possibilidades das IAs. Aos poucos, tenho aprendido que essas plataformas não representam apenas ameaças, mas também oportunidades. É como mirar uma lanterna no olho de um dragão dentro de uma caverna — mas, inexplicavelmente, não ser engolido.

Leia também: Confiar e desconfiar



Essas "oportunidades" dizem respeito, sobretudo, à substituição de tarefas repetitivas e demoradas por processos automatizados. No laboratório — apelidado de "lab" por simpáticos paulistas —, entendemos que as IAs ainda têm falhas, vieses e dependem de comandos claros, detalhados e precisos. Ou seja, estão longe da perfeição.

Nas primeiras semanas, vivi uma estranha dicotomia ao ponderar os lados positivos e negativos da tecnologia. Sentia que precisava de uma resposta definitiva: ou eu seria um entusiasta, ou um crítico ferrenho da inteligência artificial.

É surpreendente perceber que o medo das máquinas diz menos sobre elas e mais sobre nós. A IA é um espelho sofisticado — reflete intenções, ansiedades e até vaidades. Quando pedimos a ela algo, é uma forma de acelerar o tempo, de pular etapas, de driblar o esforço humano. A pressa por resultados perfeitos pode nos afastar da beleza das imperfeições humanas — erros, hesitações e descobertas que sempre moveram o conhecimento. Ao mesmo tempo, esse tempo salvo pode significar mais produtividade, resultados. Esse é exatamente o ponto central da discussão: não escolher um lado.

A IA apresenta inúmeros riscos, mas também oferece avanços e soluções. Precisamos reconhecer as duas faces dessa moeda e encontrar equilíbrio. Se você acredita que as inteligências artificiais vão engolir o mundo e levar ao caos, está enganado. Se pensa que elas salvarão a humanidade e resolverão todos os problemas, também está. A IA pode libertar o ser humano da parte mecânica da criação, mas jamais substituirá o instinto de contar histórias. Pode ser usada como ferramenta — não como substituta.

Ignorar a presença das IAs já não é uma opção. Elas estão aí para ficar, assim como outros recursos técnicos que surgiram ao longo da história. Ainda que importantes, nossas trajetórias nunca se resumiram às ferramentas. É impensável imaginar a humanidade sem o fogo ou sem um martelo — e o mesmo vale para a tecnologia que agora se apresenta.

Leia também: O futuro pede mais inteligência que escala



A IA, por si só, não vai muito longe. A melhor forma de não temer essa ferramenta é compreender que ela depende mais de nós do que o contrário. Sem alma, o prompt não existe. Sem perguntas, todo o conhecimento acumulado nas plataformas não serve para nada.



