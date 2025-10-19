Um apelo urgente ao consenso em favor da agricultura das Américas

Devemos melhorar a produção e a eficiência, conservar e proteger nossos solos, controlar pragas e doenças de animais e plantas, e apoiar a pesquisa e a extensão científica e técnica para melhorar a vida rural - (crédito: Arquivo)

Países de diferentes regiões das Américas, governados por tendências políticas diversas, pronunciaram-se, nos últimos dias, a favor de uma candidatura de perfil predominantemente técnico para dirigir, a partir do próximo ano, o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA), órgão internacional fundamental para as políticas públicas agrícolas, bem como para a saúde e o comércio e, portanto, para a posição privilegiada do nosso continente como produtor e exportador de alimentos.

Meu país adotivo, o Paraguai, juntamente com outra grande nação produtora de alimentos como o México, foram as duas primeiras nações, fora da região do Caribe, a informar, por meio de suas respectivas chancelarias, que votariam no prestigiado engenheiro agrônomo de nacionalidade guianense Muhammad Ibrahim para que, no próximo dia 4 de novembro, ele se tornasse o diretor geral eleito do IICA.

Conforme explicou o Ministério das Relações Exteriores do Paraguai — um dos quatro membros plenos do Mercosul — na nota em que anunciou sua decisão de apoiar a candidatura da Guiana e de outros 13 países da Comunidade do Caribe (Caricom), a ampla experiência e formação de Ibrahim o tornam o candidato mais adequado para liderar o IICA nesta nova etapa. Essa afirmação não se faz em detrimento dos outros candidatos, apresentados por Honduras e Uruguai, que são dois agrônomos com grande experiência.

Afirma-se, ao contrário, na convicção de que o IICA, como organismo de base fundamentalmente técnica, deve ser liderado no contexto atual por uma pessoa com capacidade e experiência comprovadas no âmbito da cooperação técnica internacional e que, além disso, tenha recebido o apoio unânime de sua respectiva região.

O candidato da Guiana é o único que cumpre essa dupla condição, pois, além de seus 35 anos de experiência internacional, sua formação e liderança em projetos agrícolas em diferentes países das Américas, conta com o apoio unânime de todos os 14 países membros da Caricom que, por sua vez, fazem parte do IICA.

A gestão do médico veterinário argentino Manuel Otero deixa o IICA em uma posição de protagonismo, prestígio e influência como nunca antes em seus 83 anos de história. Essa posição está de acordo com a importância da agricultura nas Américas e é um grande legado que deve ser preservado.

O momento exige que trabalhemos juntos para continuar fortalecendo a capacidade do continente de produzir alimentos, fibras e bioenergia, de forma cada vez mais sustentável, impulsionando o comércio e gerando empregos e oportunidades de desenvolvimento social e produtivo nas áreas rurais, a fim de evitar o abandono do campo e as migrações.

Devemos melhorar a produção e a eficiência, conservar e proteger nossos solos, controlar pragas e doenças de animais e plantas, e apoiar a pesquisa e a extensão científica e técnica para melhorar a vida rural e as contribuições da agricultura para o desenvolvimento econômico e social de nossos países. A cooperação técnica é essencial para continuar no caminho da melhoria e olhar para o futuro com esperança. O candidato da Guiana reúne os atributos adequados e necessários para liderar esse processo.

É hora de trabalharmos juntos, com humildade e sem egoísmo, de modo a reconhecer que uma decisão unânime a favor do candidato mais bem posicionado para dirigir o IICA permitirá que todos os países do continente americano, incluindo suas potências agrícolas e suas nações insulares, trabalhem juntos para alcançar o desenvolvimento agrícola e rural que almejamos, e para que as Américas fortaleçam ainda mais seu papel de garantidora da segurança alimentar e nutricional do mundo.



