Como salvar 2025?

Hoje é um dia um pouco místico. Faltam exatos 65 dias para o fim de 2025. Já vivemos 300 dias ao longo deste ano. Não sei como foi 2025 até agora para você, mas, para este que vos escreve, foi um ano desafiador. Óbvio, coisas piores sempre podem acontecer — a intenção não é reclamar —, mas no fundo da minha consciência fica a dúvida martelando: tem como salvar este 2025?

Como em tantos outros momentos, passei os últimos dias lutando contra essa pergunta. Uma pequena batalha interna. Essa ideia de "salvar" é arriscada, porque pressupõe uma ação grandiosa, um resultado marcante, algo que compense esses 300 dias. Pode ser difícil acreditar, mas a grande verdade é que nada pode compensar todo esse tempo. Salvar 2025 é mais um ato simbólico do que algo prático. Ainda assim, existem formas de encarar o que resta dele.

A primeira coisa é entender que salvar não é fazer tudo dar certo. Nesta reta final, talvez seja o momento de aceitar o que não deu. Aceitar o que foi perdido, respirar fundo e reconhecer que o passado não voltará. Às vezes, é difícil fazer isso, e o motivo principal é o sentimento de fracasso que surge quando algo foge do nosso controle. É importante lembrar, contudo, que essa "falha" só existe no mundo das ideias. Na vida real, você não está competindo com ninguém. A maioria das pessoas neste mundo está no mesmo barco que você: tentando sobreviver, buscando algum significado, procurando um pouco de paz.

O segundo entendimento necessário é encarar uma verdade inconveniente: certos ciclos precisam ser encerrados. Pode ser doloroso, mas é o único caminho. Feche a porta antes de sair de determinadas situações, e tente fazer isso com gentileza — inclusive com você mesmo. O medo e a solidão podem aparecer, mas passam.

Talvez "salvar 2025" não tenha nada a ver com grandes gestos, mas com pequenas reconciliações: pagar uma dívida emocional, perdoar um amigo, arrumar a casa ou até admitir que não deu conta de tudo — e está tudo bem. Há uma beleza silenciosa em aceitar o que ficou por fazer, e uma força enorme em seguir mesmo assim.

Aproveite esses 65 dias para cuidar do corpo e da mente. Acelerar o ritmo não vai redimir o ano, mas desacelerar pode te dar fôlego para o próximo. Caminhar ao ar livre, dormir melhor, comer com calma, conversar com quem te faz bem — às vezes, é isso que "salvar" significa.

Por falar em 2026, o novo ano está chegando — e rápido —, mas não espere que todos os problemas se resolvam com o estouro dos fogos. O réveillon não é mágica, é apenas um marco. Comece pequeno, com passos calmos, mas firmes. Não é uma corrida, é uma maratona.

Se 2025 não foi o melhor ano, talvez não haja tempo de mudá-lo completamente. Mas ainda é possível transformá-lo em algo mais humano. Que ele seja o ano em que você recomeçou, ainda que devagar. O ano em que descobriu um novo gosto, adotou um pet, mandou a mensagem que estava pendente, pediu desculpas ou, finalmente, aprendeu a dizer "não".

Salvar 2025 talvez seja apenas continuar — com leveza, com coragem, e com a esperança de que o próximo ano não precisa ser perfeito.