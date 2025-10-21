Girassóis de Alceu

O cancioneiro de Alceu Valença é repleto de hits conhecidos nacionalmente. São de sua autoria, por exemplo, clássicos como “La Belle de Jour”, Tropicana”, “Anunciação”, “Girassol”, “Como Dois Animais” e a já citada “Coração Bobo”. Seu repertório carnavalesco é amplamente conhecido. - (crédito: Reprodução do Instagram @alceuvalenca)

No texto que escrevi para Minha Trilha Sonora, o livro que lancei em 2015 para comemorar 30 anos como repórter e colunista do Correio Braziliense, focalizei a trajetória de alguns dos mais importantes artistas da Música Popular Brasileira. Um deles foi Alceu Valença.

O cantor e compositor pernambucano, nasceu em São Bento do Una, região agreste daquele estado nordestino. Na década passada, à convite dele, estive em Olinda, quando do lançamento de um disco que reunia cirandas, gênero musical que é uma tradição da cultura daquela cidade.

Ali, já há algum tempo, Alceu criou o bloco Bicho Maluco Beleza, que desfila durante o carnaval, sempre com a participação de um grande número de foliões. O show que ele concebe para o período da folia é, também, um dos momentos mais aguardados, na área do Recife Antigo.

Em 2026, quando entrará para o time de astros da MPB que cruzam a barreira de oito décadas, ainda em plena atividade, Alceu fará turnê por 10 capitais com o show 80 Girassóis. O título vem de uma das canções do álbum Leque Moleque, lançado em 1987.

No Rio de Janeiro, onde mora desde a década de 1970, Alceu dará início, em 14 de março, à excursão, que passará por Porto Alegre, São Paulo e Salvador e chegará a Brasília em 6 de maio, para apresentação no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB).

Houve época em que Alceu vinha à capital federal com alguma frequência, principalmente no período dos festejos juninos. Assisti a algumas dessas apresentações. Uma delas teve como local a área externa da Asbac, no Setor de Clubes Sul.

Anteriormente, em 1996, havia me juntado à plateia que superlotou o Ginásio Nilson Nelson, para assistir ao memorável espetáculo O Grande Encontro, em que ele dividiu o palco com Elba Ramalho, Geraldo Azevedo e Zé Ramalho.

Certa vez, numa das vindas à cidade, enquanto tomava chope no Beirute, na 109 Sul, ele escreveu um poema ao qual intitulou Te amo Brasília. Num dos versos diz: "Agora conheço tua geografia/ Teu sexo, teu lago, tua simetria/ Até qualquer dia/ Te amo Brasília". Foi a forma que encontrou para agradecer à capital pela ótima acolhida que sempre lhe proporcionou.