Combate falido ao crime organizado

Espera-se que uma investigação isenta dê respostas à sociedade sobre a polêmica contenção, possibilitando punir culpados e reparar vítimas

EDITORS NOTE: Graphic content / People line up bodies on Sao Lucas Square of the Vila Cruzeiro favela at the Penha complex in Rio de Janeiro, Brazil, on October 29, 2025, in the aftermath of Operacao Contencao (Operation Containment). Residents of a favela in Rio de Janeiro lined up more than 50 bodies at a plaza in their low-income neighborhood on Ocotber 29, a day after the bloodiest police operation in the city's history, AFP reported. (Photo by Pablo PORCIUNCULA / AFP)
Transformada, na manhã de ontem, em um necrotério a céu aberto, a Praça São Lucas, no Complexo da Penha, Zona Oeste do Rio de Janeiro, é prova cabal de que está falida a forma como o Estado combate o crime organizado. O Brasil dormiu, na terça-feira, apreensivo com os registros da anunciada mais letal empreitada das forças de segurança em comunidades fluminenses — até então, eram 64 mortos em mais de 12 horas de confronto. Acordou na quarta-feira estarrecido com imagens irrefutáveis de guerra. Cadáveres enfileirados no asfalto — carregados por familiares que denunciam práticas de execução e tortura — revelaram que a chamada Operação Contenção é, na verdade, a mais letal do país, evidenciando que as urgências das ruas precisam se sobrepor aos embates políticos de palácios e escritórios. 

Espera-se que uma investigação isenta dê respostas à sociedade sobre a polêmica contenção, possibilitando punir culpados e reparar vítimas. Para agora, o Estado avançaria se abrisse mão de picuinhas eleitorais e mergulhasse, de fato, em uma ofensiva estratégica de resgate da segurança pública. Nesse sentido, o governador Cláudio Castro acerta ao reconhecer que o Rio é epicentro de um problema nacional, mas segue preso à lógica simplista do nós contra eles para lidar com a questão. 

Senão, o que dizer da postura de delimitar as verdadeiras vítimas da operação? Uma cidade sitiada em plena luz do dia, com escolas e empresas fechadas e pessoas em pânico tentando voltar para casa, também padece com a insegurança. Apostar em pirotecnias declaratórias e desconsiderar perspectivas de outros especialistas, como fez Castro e sua equipe, parece não favorecer a estratégia de "foco em integração" defendida por eles. 

Da mesma forma, a decisão da Polícia Federal de descartar a participação na operação precisa ser melhor explicada, e aliados do presidente Lula também devem descer do palanque e se dedicar a medidas que combinem inteligência e eficácia às necessárias ações ostensivas. O PL Antifacção, por exemplo, ainda não foi enviado ao Congresso. 

Enquanto políticos e autoridades batem cabeça e narrativas, facções criminosas arquitetam um poderio sem limites. Tratam-se de grupos com tentáculos em diversos setores da economia, com articulações, inclusive, no exterior, e que têm no tráfico de drogas apenas um campo de atuação, como revelou recentemente a bem-sucedida Operação Carbono Oculto — focada na asfixia financeira dessas indústrias do crime.

Em manifesto conjunto, a Fiocruz e dezenas de instituições públicas e entidades civis e comunitárias — entre elas, Instituto Fogo Cruzado, Universidade Federal do Rio de Janeiro e o Movimento Popular de Favelas — criticaram o que classificam como um "fenômeno multidimensional que há muito adoece nossa cidade, cancela o sonho de estudantes, impede o tratamento de doentes, rouba a tranquilidade das famílias, tira o sustento dos trabalhadores". A realidade se repete pelo país — levantamento recente do Fórum de Segurança Pública indica que dois em cada 10 brasileiros vivem em áreas com atuação de facções criminosas e milícias — e exige fórmulas atualizadas de enfrentamento. 

Há quase 15 anos, ganhou o noticiário internacional a imagem de traficantes na mata fugindo de blindados da Marinha e agentes de segurança que adentravam também no Complexo da Penha para tomar a comunidade. O Estado não se manteve; o crime ganhou corpo, território, poder bélico e, sobretudo, empresarial. Não se pode tentar contê-lo agora com o que já não funcionou quando as facções pareciam menos profissionalizadas.

 

postado em 30/10/2025 06:00
