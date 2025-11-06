Precisamos de uma educação que prepare os estudantes para o futuro

Mozart Neves Ramos — titular da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira do Instituto de Estudos Avançados da USP de Ribeirão Preto

Este artigo trata de uma conversa que tive com Ivan Pereira, um jovem que muito admiro, que terminou virando um podcast sobre políticas públicas de educação (youtu.be/-y5rWgpQzvs). Ele começou me perguntando: "Qual o maior desafio da educação em nosso país?". Eu lhe disse, sem hesitar: "Colocar numa mesma equação quantidade e qualidade". De imediato, ele me questionou: "Como assim, pode me explicar melhor?" Eu lhe respondi que vencemos praticamente a questão do acesso à escola dos 4 aos 17 anos, portanto, estamos falando de quantidade; mas precisamos avançar — e muito — no campo da aprendizagem escolar e na redução das desigualdades. Disse-lhe ainda que essa desigualdade tem determinantes conhecidos — como o fator socioeconômico —, mas, além disso, há variáveis intraescolares decisivas, como a qualidade do professor e a liderança do diretor.

Em certo momento, Ivan me perguntou: "Como você enxerga a participação do estudante nesse processo?" Fui buscar a resposta lá atrás, quando ainda exercia a docência — algo que fiz por mais de 35 anos na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Lembrei-me de uma certa aula de termodinâmica em que não soube responder a algo que um estudante havia me perguntado. Quem me socorreu foi outro estudante, usando seu celular, que, em segundos, transmitiu corretamente a resposta da qual eu precisava. Eu também tinha celular, mas... Em vez de proibir o celular, transformei-o em ferramenta de cocriação: a cada nova aula, dois estudantes monitoravam as novidades por meio dele e traziam contribuições. O que vi, então, foi o protagonismo estudantil gerando engajamento e contribuindo para o processo do ensino e da aprendizagem. Os jovens não querem um "mundo dado"; querem ser coautores do seu aprendizado — e esse protagonismo, bem mediado, melhora os resultados. Professor e alunos aprendem juntos.

Ivan então me disse que tudo isso nos leva a um tema incontornável: a formação docente — com o que concordei de imediato. Disse-lhe que a formação no Brasil é ainda muito conteudista — o que não se coaduna com o mundo disruptivo em que estamos vivendo. As mudanças não são mais lineares e, sim, exponenciais. Como disse Richard Hamming — matemático americano já falecido —, "o professor deve preparar o aluno para o futuro do aluno, e não para o passado do professor".

A observação seguinte foi inevitável. "Isso significa", disse Ivan, "que precisamos oferecer uma educação plena aos nossos estudantes, uma educação que vá além das competências cognitivas" — com o que concordei de imediato. É preciso inserir nos currículos escolares o desenvolvimento de competências sociais, emocionais e físicas aos nossos estudantes. Mas reforcei que é preciso dar intencionalidade curricular em consonância com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) — que não é um currículo, mas uma bússola que nos leva a uma formação integral, conforme reza o Artigo 2º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). Caso contrário, corremos o risco de premiar práticas que não correspondem ao nosso tempo.

Ivan, então, lembrou que estamos vivendo um ano importante para nossa educação, com a aprovação pelo Congresso Nacional do Sistema Nacional de Educação (SNE) e com a tramitação do Plano Nacional de Educação (PNE). De fato, ele trouxe à tona dois instrumentos decisivos para o aperfeiçoamento das políticas públicas de educação em nosso país. Para lhes dar escala e continuidade, é indispensável fortalecer a governança do sistema. O SNE, por exemplo, oferece uma oportunidade rara: integrar dados, garantir o monitoramento e apoiar a gestão por evidências. Mas, sozinhos, os dados não mudam a sala de aula; é preciso conferir apoio técnico às redes, à formação de professores e gestores, ao regime de colaboração e à participação social.

Para concluir, Ivan me pergunta: "O que recomendaria aos parlamentares e gestores da educação?" "Muitas coisas", disse eu, mas apontaria que, neste momento, devem colocar a educação integral explicitamente no centro do PNE que se discute no Congresso, com diretrizes e instrumentos que deem lastro à dimensão socioemocional; articulem o financiamento a resultados com foco em equidade; fortaleçam as carreiras docentes e aproximem universidades e escolas; alinhem avaliação, currículo e formação a uma mesma visão de qualidade; e cuidem da continuidade — pois a descontinuidade tem sido um inimigo silencioso da educação brasileira.

No fundo, trata-se de reconhecer que educar é uma maratona, não uma corrida de 100 metros: a beleza está em aprender a cada passo, construindo sentido e legado. O que diferenciará as pessoas, no futuro, não será terem mais ou menos tecnologia à disposição, mas suas qualidades humanas — e a escola é o lugar por excelência para cultivá-las, com ciência, intenção e cuidado.







