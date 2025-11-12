Darcy e Raul têm razão

Cristovam Buarque — professor emérito da Universidade de Brasília (UnB)

Há 40 anos, Darcy Ribeiro alertou que, se não fizéssemos escolas, seríamos obrigados a construir prisões. Faz quase 10 anos, Raul Jungmann avisou sobre a força e os riscos do crime organizado. O Darcy construiu os Centros Integrados de Educação Pública (Cieps), mas o exemplo não se espalhou pelo Brasil. Raul propôs a criação de um sistema nacional de segurança, mas a ideia não prosperou. Agora, a realidade mostrou que eles estavam certos.

Além da repulsa àqueles que deram a ordem ou puxaram o gatilho na operação policial nos complexos do Alemão e Penha, no Rio, é preciso denunciar os que foram eleitos sem entender as causas da guerra civil e sem tentar fazer o que Darcy, Raul e outros recomendam desde então. A violência é tratada como apenas problema de insegurança pessoal, escaramuças entre indivíduos. Não compreendemos as causas estruturais de uma guerra civil, nem percebemos a necessidade de o Brasil nacionalizar tanto a questão da segurança pública quanto o problema da educação básica, com ambição na qualidade e na equidade.

Os presidentes eleitos trataram a educação básica como responsabilidade de municípios e das famílias. Nenhum deles assumiu o tema como uma questão federal, nem definiu estratégia para assegurar com equidade a todo brasileiro o direito à escola de máxima qualidade, nem como atender àqueles que ficaram para trás: os 10 milhões de analfabetos adultos e os milhões de jovens sem mapa para o mundo contemporâneo.

O propósito dos governos nacionais tem sido ampliar o número de vagas no ensino superior para os poucos que concluem o ensino médio, criando mecanismos para compensar suas fragilidades, sem estratégias capazes de garantir que todos concluam sua formação de base com qualidade. A cada ano, programas, projetos e planos são anunciados para fazer pequenos avanços e atender desejos corporativos, mas sem intenção de executar ações para atingir metas claras e ambiciosas.

Presidentes orgulham-se de termos alguns filhos de pobres ingressando em universidades, mas nenhum tomou medidas necessárias para que todos os filhos de todos os pobres concluam a educação básica com a mesma qualificação dos filhos de ricos, preparados para disputar vagas em condições iguais nas melhores universidades. Tampouco houve gestos para erradicar o analfabetismo de adultos e oferecer formação a jovens que já ficaram para trás por causa da evasão escolar.

A chacina do Rio deve ser denunciada como uma violência brutal contra o direito à vida, em um país cuja Constituição proíbe a pena de morte, mas onde ela é praticada sem julgamento, por decisão de líderes políticos e de comandantes policiais. Cansada da falta de ações contra diversas formas de violência — corrupção, privilégios, mordomias, tráfico de drogas e de influência, assaltos, sequestros —, a população aplaude chacinas, ignorando alertas de Darcy e de Raul. Em breve, as chacinas serão autorizadas e aplaudidas até mesmo contra crimes menores.

Sem enxergar as causas nem os riscos da violência, os candidatos à Presidência em 2026 já disputam qual será mais violento na luta contra a violência sem um programa de pacificação da sociedade por meio de educação de qualidade máxima com equidade para todas crianças e sem um programa de inclusão para jovens deixados para trás sem emprego, sem renda, sem expectativa de vida melhor. Os candidatos deveriam se comprometer a enfrentar a impunidade com toda forma de delito por corrupção, gatunagem disfarçada de privilégio, o tráfico e a milícia.

Ao mesmo tempo, definir estratégias para a adoção federal da segurança pública nas cidades violentas e de escolas nas cidades que não oferecem educação pública integral no padrão necessário. Para os jovens que já estão "jogados ao mar da desescola", apresentar ações de alternativas à rua: amplo programa de garantia de emprego para aqueles com algum preparo; e incorporação remunerada em caráter interno ou semi-interno, por seis meses, em centros civis com cooperação militar para formação profissional, sociabilidade, disciplina, esporte e criação de laços de amizade.

Darcy e Raul têm razão: a guerra civil precisa que o Brasil desperte e que a União adote sistemas nacionais de segurança e de escolas com qualidade igual para todos, independentemente da renda familiar e do município onde vive. Tão óbvio!



