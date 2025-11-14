Anísio Teixeira: missão educação

Silvestre Gorgulho — jornalista, foi secretário de Estado de Comunicação e secretário de Estado de Cultura de Brasília

A vida ensina sempre. E, em 1665, em São Luís do Maranhão, o Padre Antônio Vieira ensinou que a "educação e a humildade são moedas de ouro. Valem muito em qualquer lugar e em qualquer tempo". A essas duas virtudes, quando se fala do professor Anísio Spínola Teixeira, temos que acrescentar pelo menos mais uma: visionário.

Anísio Teixeira defendeu uma educação universal e a implantou em Brasília. Seu objetivo era, com a educação, gerar uma revolução social. Não defendia uma meia revolução, mas uma revolução total. Tinha um propósito certeiro: "Educação não é privilégio. É valor universal. Tem que ser gratuita, interativa e acessível a todos".

Vinte e oito anos antes da inauguração de Brasília, sempre visionário, o patrono da educação pública do Brasil assinou o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, projetando-se como um dos maiores educadores nacionais. Para elaborar e desenvolver esse documento, Anísio Teixeira trouxe as ideias do professor, filósofo e pedagogo norte-americano John Dewey, o pai da escola nova. Dewey formulou os princípios básicos do movimento para uma educação baseada na participação ativa do aluno. Criticava o modelo tradicional focado na memorização.

Mais do que aderir ao pensamento de Dewey, Anísio Teixeira realizou traduções das obras do autor. Sempre idealista, ante uma realidade em que a maioria da população permanecia sem qualquer acesso à formação básica enquanto uma elite frequentava escolas de formação clássica, Anísio se lançou na missão da educação. Lutou muito para mudar o cenário da educação pública no Brasil.

O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova (detalhe: usou o mesmo termo nova do professor Dewey) propunha que o conhecimento tinha de ser construído pela prática e pela interação com o mundo real, visando formar cidadãos criativos e capazes de gerenciar a própria liberdade em uma sociedade democrática. Era uma reforma radical no sistema educacional brasileiro. O Manifesto foi redigido por 26 intelectuais. Além de Anísio Teixeira, assinaram Cecília Meireles, Fernando Azevedo, Delgado de Carvalho, Roquette Pinto e Hermes de Lima.

Na construção de Brasília, Anísio Teixeira concebeu e implantou o Plano de Construções Escolares da Nova Capital, com as icônicas escolas parques, que até hoje empunham a bandeira de uma escola única, pública, laica, obrigatória e gratuita. Ela é alma do Manifesto de 1932.

Em boa hora, a secretária de Estado de Educação do DF, Hélvia Paranaguá, com sensibilidade de mestra da educação, teve a perspicácia e a sensatez de resgatar e trazer aos holofotes da política e da comunidade pedagógica os ensinamentos e a obra de Anísio Teixeira. Hélvia levou ao governador a ideia de homenagear o legado do patrono da educação pública no Brasil pelos muitos de seus seguidores que souberam plantar seus métodos e aos que contribuíram para o fortalecimento e a valorização da educação pública. Ibaneis Rocha encampou a proposta e, em 13 de junho de 2023, assinou o Decreto nº 44.620, criando a Medalha Anísio Teixeira, que será entregue hoje, no auditório da Unidade-Escola de Formação Continuada dos Profissionais da Educação (Eape).

Voltando no tempo. Ao tomar por base os ensinamentos de Anísio Teixeira no desenvolvimento de ações para formação cidadã e, assim, qualificar o cidadão para o mercado de trabalho buscando a superação das desigualdades que, em 2007, como secretário de Estado da Cultura, sempre muito bem orientado pelas historiadoras Martita Icó e Luciana Ricardo e pelo professor José Carlos Coutinho, fizemos o estudo para o tombamento da obra e do legado de Anísio Teixeira, a pedido do então governador José Roberto Arruda. Em 4 de julho de 2007, entre vários "considerando", enaltecendo a obra e legado de Anísio Teixeira, o governador Arruda assinou o decreto nº 28.093, tombando e registrando o ideário pedagógico de Anísio Teixeira, por ter elaborado e implantado o Plano de Construções Escolares de Brasília.

Vale lembrar que, além desse registro de tombamento, ainda fizemos outros 10: o do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, do Cine Brasília, do Clube do Choro, da Via Sacra do Morro da Capelinha, do Teatro Dulcina e Acervos, da Escola EIT de Taguatinga, da Revista Brasília, da Unidade de Vizinhança 107/108, da Aruc e do Clube de Golfe.

Tombamento é uma palavra de origem portuguesa que significa registrar um bem material ou imaterial no livro da Torre do Tombo, em Portugal. A Torre do Tombo, situada na torre do Castelo São Jorge, hoje tem um nome pomposo: Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre do Tombo. E o Brasil segue essa tradição.

De minha parte, ainda continuo com outro sonho: tombar o céu de Brasília. Afinal, para Lucio Costa, "o céu é o mar de Brasília", e o céu é parte de seu genial Plano Piloto. Um dia chegaremos lá.



